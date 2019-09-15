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Плохого не делаю: Александр Пономарев рассказал об "отношениях" с Аленой Мозговой

STYLERЖизнь    15.09.2019 - 12:59
Плохого не делаю: Александр Пономарев рассказал об "отношениях" с Аленой Мозговой
Фото: Александр Пономарев (facebook.com/saspon)

Александр Пономарев поделился историей про отношения с бывшей женой

Александр Понормарев, у которого недавно украл композицию американский певец, откровенно рассказал о своих отношениях с бывшей супругой Оленой Мозговой. Об этом исполнитель признался в передаче "Светская жизнь" с Катей Осадчей.

По словам певца, новый муж Мозговой Дэвид Аксельрот избегает общения с ним и старается не встречаться лично. Артист вспомнил последний слуай, когда пришел в дом к бывшей жене на день рождения дочери Евгении, но Дэвид быстро ушел и не захотел общаться с Александром.

"Недавно праздновали день рождения дочки Женьки, Алена пригласила меня к себе домой, а вот Володя (Дэвид Аксельрот) пошел в тренажерный зал. Не знаю, что-то не получилось у него со мной контакта", - сообщил певец.

Пономарев честно говорит, что их отношения с Аленой далеки от идеальных и комфортных и они, по его словам, как всплески.

"Я не могу сказать, что у нас идеальные отношения с Аленой, они как-то всплесками бывают, с чем эти всплески связаны, не знаю. В принципе ничего плохого не делаю. Я не могу не прийти, если у меня есть такая возможность, например как концерт памяти Мозгового, дедушки моих дочерей", - поделился Пономарев.

Плохого не делаю: Александр Пономарев рассказал об &quot;отношениях&quot; с Аленой Мозговой

Фото: Алена Мозговая и Александр Пономарев (aif.ua)

Напомним, что Пономарев и Мозговая прожили в браке 10 лет, у них есть совместные дети - Зоя и Евгения.

Как мы ранее писали, Пономарев - известный украинский певец сообщил, что у него украли песню "Я люблю тільки тебе"

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