ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поганого не роблю: Олександр Пономарьов розповів про "стосунки" з Оленою Мозговою

STYLERЖиття    15.09.2019 - 12:59
Поганого не роблю: Олександр Пономарьов розповів про "стосунки" з Оленою Мозговою
Фото: Олександр Пономарьов (facebook.com/saspon)

Олександр Пономарьов поділився історією про стосунки з колишньою дружиною

Олександр Понормарев, у якого недавно вкрав композицію американський співак, відверто розповів про свої стосунки з колишньою дружиною Оленою Мозговою. Про це виконавець зізнався у передачі "Світське життя" з Катею Осадчою.

За словами співака, новий чоловік Мозкової Девід Аксельрот уникає спілкування з ним і намагається не зустрічатися особисто. Артист пригадав останній слуай, коли прийшов в будинок до колишньої дружині на день народження доньки Євгенії, але Девід швидко пішов і не захотів спілкуватися з Олександром.

"Нещодавно святкували день народження доньки Женьки, Олена запросила мене до себе додому, а от Володя (Девід Аксельрот) пішов в тренажерний зал. Не знаю, щось не вийшло у нього зі мною контакту", - повідомив співак.

Пономарьов чесно каже, що їх стосунки з Оленою далекі від ідеальних і комфортних і вони, за його словами, як сплески.

"Я не можу сказати, що у нас ідеальні стосунки з Оленою, вони як-то сплесками бувають, з чим ці сплески пов'язані, не знаю. В принципі нічого поганого не роблю. Я не можу не прийти, якщо у мене є така можливість, наприклад, як концерт пам'яті Мозгового, дідусі моїх дочок", - поділився Пономарьов.

Поганого не роблю: Олександр Пономарьов розповів про &quot;стосунки&quot; з Оленою Мозговою

Фото: Олена Мозгова та Олександр Пономарьов (aif.ua)

Нагадаємо, що Пономарьов і Мозкова прожили в шлюбі 10 років, у них є спільні діти - Зоя та Євгенія.

Як ми раніше писали, Пономарьов - відомий український співак повідомив, що у нього вкрали пісню "Я люблю тільки тебе"

Читайте також, як Філіп Кіркоров публічно осоромився: у мережу потрапило відео.

Хоче вкрасти мою пісню: відомий український співак звинуватив колегу з США в плагіаті Олександр Пономарьов поділився зворушливим відео про життєві цінності
Новини України Александр Пономарев
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся