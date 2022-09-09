"Плохо умирать летом": украинские бойцы нашли предсмертную записку оккупанта (фото)

В чем суть записки

Записка принадлежит одному из военных так называемой "ЛНР" из пгт. Калинино Луганской области.

В письме, адресованном его жене, оккупант Тарасенко В.В. опечален, что россияне сделали из них пушечное мясо, оставив без оружия, средств личной защиты и боекомплекта.

Записка датирована 17 июля 2022 года.

"Скажи, что папа был спортсменом, не пил и не курил. Плохо умирать летом щас бы на море", - написал оккупант.

Отметим, что орфография автора сохранена.

В Харьковской области нашли предсмертную записку оккупанта (фото: facebook.com/Bohun.Brigade)