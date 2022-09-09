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Россияне в Харьковской области жалуются, что их взяли в кольцо (перехват)

Новина українською →
Харьковская область, Пятница 09 сентября 2022 09:34
Россияне в Харьковской области жалуются, что их взяли в кольцо (перехват) Фото: россияне в Харьковской области жалуются, что их взяли в кольцо (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские военные, находясь в Харьковской области, рассказывают, что их взяли в кольцо. И жалуются, что помощи, скорее всего, не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разговор оккупантов, который перехватила ГУР МО.

"Корпусу п*зда. Мы, походу, сейчас в окружении, а выйти не дают них*я", - жалуется россиянин.

Собеседник оккупанта (вероятно, тоже российский военный), рассказывает, что на Харьковском направлении россияне стягивают силы, чтобы "разомкнуть кольцо" и спрашивает, есть ли потери, на что тот отвечает:

"Не знаю, ниче не видел (по подтягиванию сил - ред.)...Ну 300-е есть, а кольцо, там нех*й размыкать, корпуса нет... Там и минометы по нам, и арта, и мы только поменяем позицию - по нам х*ярят, опять меняем позицию - по нам х*ярят".

Напомним, сегодня в утренней сводке Генштаб сообщил, что ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении. За 3 дня наши воины продвинулись на 50 километров.

При этом международные аналитики утверждают, что украинские войска достигли значительных успехов в Харьковской области и наступают на Купянск и могут его освободить уже в течение следующих 72 часов.

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