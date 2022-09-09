"Погано вмирати влітку": українські бійці знайшли передсмертну записку окупанта (фото)

У чому суть записки

Записка належить одному з військових так званої "ЛНР" з смт. Калініне Луганської області.

У листі, адресованому його дружині, окупант Тарасенко В. В. засмучений, що росіяни зробили з них гарматне м'ясо, залишивши без зброї, засобів особистого захисту та боєкомплекту.

Записка написана 17 липня 2022 року.

"Скажи, що тато був спортсменом, не пив і не курив. Погано вмирати влітку щас би на морі", - написав окупант.

Зазначимо, що орфографія автора збережена.

У Харківській області знайшли передсмертну записку окупанта (фото: facebook.com/Bohun.Brigade)