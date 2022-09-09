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"Плохо умирать летом": украинские бойцы нашли предсмертную записку оккупанта (фото)

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Пятница 09 сентября 2022 12:26
"Плохо умирать летом": украинские бойцы нашли предсмертную записку оккупанта (фото) Возле Балаклеи нашли записку оккупанта (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

ВСУ деоккупировали Балаклею Харьковской области, которая ранее находилась под контролем российских войск. Возле нее бойцы нашли предсмертную записку военного "ЛНР".

Об этом факте сообщили разведка батальона спецназначения "Дике поле" Бригады Богуна на Facebook.

В чем суть записки

Записка принадлежит одному из военных так называемой "ЛНР" из пгт. Калинино Луганской области.

В письме, адресованном его жене, оккупант Тарасенко В.В. опечален, что россияне сделали из них пушечное мясо, оставив без оружия, средств личной защиты и боекомплекта.

Записка датирована 17 июля 2022 года.

"Скажи, что папа был спортсменом, не пил и не курил. Плохо умирать летом щас бы на море", - написал оккупант.

Отметим, что орфография автора сохранена.

&quot;Плохо умирать летом&quot;: украинские бойцы нашли предсмертную записку оккупанта (фото)В Харьковской области нашли предсмертную записку оккупанта (фото: facebook.com/Bohun.Brigade)

Напомним, что российские военные, находясь в Харьковской области, рассказывают, что их взяли в кольцо. И жалуются, что помощи, скорее всего, не будет.

Кстати, ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении. За 3 дня наши воины продвинулись на 50 километров.

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