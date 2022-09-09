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"Погано вмирати влітку": українські бійці знайшли передсмертну записку окупанта (фото)

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П'ятниця 09 вересня 2022 12:26
"Погано вмирати влітку": українські бійці знайшли передсмертну записку окупанта (фото) Біля Балаклії знайшли записку окупанта (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

ВСУ деокупували Балаклію Харківської області, яка раніше перебувала під контролем російських військ. Біля неї бійці знайшли передсмертну записку військового "ЛНР".

Про цей факт повідомили розвідка батальйону спецпризначення "Дике поле" бригади Богуна на Facebook.

У чому суть записки

Записка належить одному з військових так званої "ЛНР" з смт. Калініне Луганської області.

У листі, адресованому його дружині, окупант Тарасенко В. В. засмучений, що росіяни зробили з них гарматне м'ясо, залишивши без зброї, засобів особистого захисту та боєкомплекту.

Записка написана 17 липня 2022 року.

"Скажи, що тато був спортсменом, не пив і не курив. Погано вмирати влітку щас би на морі", - написав окупант.

Зазначимо, що орфографія автора збережена.

&quot;Погано вмирати влітку&quot;: українські бійці знайшли передсмертну записку окупанта (фото)У Харківській області знайшли передсмертну записку окупанта (фото: facebook.com/Bohun.Brigade)

Нагадаємо, що російські військові, перебуваючи в Харківській області, розповідають, що їх взяли в кільце. І скаржаться, що допомоги, швидше за все, не буде.

До речі, ВСУ ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. За 3 дні наші воїни просунулися на 50 кілометрів.

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