Плохая примета: под Киевом маршрутчик не пускал ветерана АТО

Водитель маршрутки в городе Белая Церковь Киевской области не пускал в транспорт ветерана АТО, который предъявил ему удостоверение участника боевых действий. Об этом на своей Facebook-странице рассказал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

По словам офицера ВСУ, маршрутчик не протестовал против того, чтобы ветеран ехал безоплатно. Но водитель попросил его подождать снаружи, пока туда зайдут "платные" пассажиры. Поскольку, это плохая примета, когда льготник заходит первым в салон - к неприбыльному дню.

Водитель маршрутки под Киевом не пускал ветерана АТО (скрин: facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7)

Пользователи сети конеч-но же вдосталь поиронизировали над подобным инцидентом в своих комментариях.

Или "заходите куда ж вас денешь". Моментально возникает желание куда то "деть" его!

99% маршрутчиков не были в АТО и поэтому до сих пор верят в приметы и этим радуются.

А я специально ждал другую, чтобы зайти первым.

Надо посоветовать им первыми идти в армию. Сказать, что военные профессиональные тоже суеверны. Но с такими "воинами", как те маршрутчики - пусть Бог милует.

Водитель маршрутки под Киевом не пускал ветерана АТО (скрин: facebook.com)

Напомним, не так давно в Киеве произошел похожий инцидент. Водитель маршрутки № 241 заставлял заплатить ветерана АТО за багаж, обозлившись на то, что тот едет по удостоверению. Маршрутчик устроил скандал и довел девушку участника боевых действий до слез.

К слову, ранее в Днепре водитель маршрутки публично унизил ветерана АТО. Водитель транспортного средства взял с бойца деньги, а также сдачу, которую военный не захотел забирать.

Также мы писали о том, что в Запорожье маршрутчик вышвырнул пожилую женщину из салона. Пенсионерка имела при себе удостоверение, но водитель все равно потребовал оплатить проезд.