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Плоди томатів наливаються на очах після цього підживлення: дачник розкрив свій метод

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П'ятниця 30 червня 2023 07:01
Плоди томатів наливаються на очах після цього підживлення: дачник розкрив свій метод Як підживити томати на стадії росту плодів (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Помідори порадують крупними соковитими плодами в теплиці чи на відкритій грядці, якщо правильно доглядати за ними. Томати люблять гарне підживлення, вчасний полив, тепло і світло.

Про те, чим підгодувати рослини на етапі формування і дозрівання плодів, розповіли на YouTube-каналі Наша дача.

Навіщо підживлювати, коли вже є плоди

На цьому етапі, коли є зав'язь і плоди ростуть, часто рослині не вистачає сил наростити крупний розмір томатів. Так буває, коли на кущах дуже багато зав'язі.

Для цього треба ресурс, накопичений в листі, "перегнати" в плоди. В цьому допоможе калійне підживлення. Саме його використовують на цьому етапі вирощування пасльонових.

Яке добриво використовувати

Вам потрібно добриво, в якому найбільше калію відносно інших складових. Формула: 5/10/15, де 5 - азоту, 10 - фосфору, 15 - калію.

На 10 літрів води розбавте 25 мл добрива.

На 1 крупний кущ помідорів піде 1,5 літри води з добривом. Полийте цим розчином томати і побачите, як плоди стануть крупнішими.

Полив здійснюється під корінь, а на листя краще не попадати.

Таке підживлення проводять один раз на 10 днів.

Дізнайтеся також, що треба зробити з кущем томатів, щоб він ламався від плодів.

Також читайте, як приготувати безкоштовні добрива з рештків продуктів харчування.

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