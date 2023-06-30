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Плоды томатов наливаются на глазах после этой подкормки: дачник раскрыл свой метод

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Пятница 30 июня 2023 07:01
Плоды томатов наливаются на глазах после этой подкормки: дачник раскрыл свой метод Как подкормить томаты на стадии роста плодов (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Помидоры порадуют крупными сочными плодами в теплице или на открытой грядке, если правильно ухаживать за ними. Томаты любят хорошую подкормку, своевременный полив, тепло и свет.

О том, чем подкормить растения на этапе формования и созревания плодов, рассказали на YouTube-канале Наша дача.

Зачем подкармливать, когда уже есть плоды

На этом этапе, когда завязь и плоды растут, часто растению не хватает сил нарастить крупный размер томатов. Так бывает, когда на кустах очень много завязи.

Для этого нужно ресурс, накопленный в листьях, "перегнать" в плоды. В этом поможет калийная подкормка. Именно ее используют на этом этапе выращивания пасленовых.

Какое удобрение использовать

Вам нужно удобрение, в котором больше всего калия относительно других составляющих. Формула: 5/10/15, где 5 - азота, 10 - фосфора, 15 - калия.

На 10 л воды разбавьте 25 мл удобрения.

На 1 крупный куст помидоров уйдет 1,5 литра воды с удобрением. Полейте этим раствором томаты и увидите, как плоды станут крупнее.

Полив осуществляется под корень, а на листья лучше не попадать.

Такую подкормку проводят один раз в 10 дней.

Узнайте также, что нужно сделать с кустом томатов, чтобы он ломался от плодов.

Также читайте, как приготовить бесплатные удобрения из остатков продуктов питания.

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