Ось що треба зробити з кущем помідорів, щоб він ламався від плодів
Помідори - один з найпопулярніших овочів в українських городників. І хоч з ними треба трохи повозитися, результат того вартий. Є багато нюансів і секретів, як покращити врожайність.
Про те, що треба зробити з кущем низькорослих томатів, розповіли на YouTube-каналі Наша дача.
Секрет хорошого врожаю томатів
Коли мова йде про низькорослі томати, важливо правильно сформувати кущ, щоб він дав багато плодів і в той же час не виснажився і томати не лежали на землі.
Зробіть це з кожним кущем:
- обламайте знизу 2-3 листочки
- так само обламайте нижні прикореневі пасинки
- залиште три основних стебла на кожному кущі
Навіщо пасинкувати кущі помідорів
Зайві листки і пасинки не будуть тягнути поживні речовини з рослини і вона зможе віддати більше сил на нарощування плодів
Пасинкування гарно впливає на кількість і розмір плодів, тому його треба не боятися проводити.
Зазначимо, що так треба робити саме з низькорослими сортами томатів. Коли мова йде про високорослі томати, їм треба інший підхід.
Раніше ми писали, чим треба обприскувати помідори і перці, щоб урожай подвоївся.
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