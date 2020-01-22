Плювок всім: у Вінниці на смітник дитячого будинку викинули подарунки від волонтерів

У Вінниці на смітник викинули іграшки і речі сиріт (Колаж РБК-Україна)

Волонтери виявили на смітнику нові речі, які дітям привезли до свята

У Вінниці розгорається скандал через речі та іграшки, які волонтери привезли в дитячий будинок. Біля будинку дитини "Малятко" благодійники виявили на смітнику гори одягу та іграшок. Керівництво дитячого будинку стверджує, що викинули зіпсовані та старі речі, але волонтери побачили там подарунки, які були привезені на новорічні свята.

Як розповіла волонтер Вікторія Бондар, вона виявила на смітнику новенького Лунтіка, якого привезла в дитячий будинок всього тиждень тому. Деталі розповіли в сюжеті ТСН.

Волонтери сфотографували гори дитячих речей та іграшок на смітнику біля дитячого будинку у Вінниці та розмістили фото в соціальних мережах. Люди, які збирали речі для сиріт, впізнали одяг та іграшки привезені зовсім недавно.

"Це такий плювок тим, хто приносить. Я розумію – утилізація. Спалити можна, є багато сімей, які взагалі не можуть дозволити навіть таку іграшку купити", - розповіла Вікторія Бондар. Вінницька активістка і волонтер вже два роки допомагає цьому дитячому будинку і після шуму в соцмережах прийшла до смітника, щоб забрати викинуті речі та віддати їх комусь іншому. Але вона не встигла – після скандалу речі прибрали, а залишки – склали в баки.

Заступник голови Вінницької обласної адміністрації Наталія Заболотна розповіла, що в сміття викинули цілі й хороші речі.

"Я фотографувала курточку, яку витягла з тієї купи, вона абсолютно нормальна, на ній жодної дірки немає. Багато сімей в області, які б із задоволенням отримали таку курточку", - зазначила чиновниця.

У Вінниці на смітник викинули дитячі речі та іграшки, які волонтери привезли для сиріт

А ось керівництво дитячого будинку виправдовується, що в сміття пішли ті речі, які були старі, зіпсовані та списані. Дітки забезпечені всім, а їм часто приносять речі, які вже не можна використовувати.

"Вони були старі, зношені, очей не було в цих іграшках, відірвані лапи, вуха. Машинки приносять на пульті, колеса немає – все це складаємо в мішки та виносимо на смітник", - пояснила директор вінницького спеціалізованого будинку дитини Надія Андрієвська. Вона показала журналістам, що в дитячих кімнатах багато нових і дорогих іграшок, книг, конструкторів.

Педагоги кажуть, що багато людей приносять просто мотлох, через те, що вважають, що сиротам все зійде, бо вони обділені. Медсестра дитбудинку підтвердила, що одяг приносять малюкам брудну, невипраний, із запахом.

У Держспоживслужбі додали, що просто так принести б/в іграшки не можна – повинно бути лабораторне дослідження і спеціальна обробка.

Чиновники пообіцяли розробити чітку інструкцію для волонтерів, в якій буде вказано, що можна принести у притулки, а що – краще викинути.

Дитячий будинок "Малятко" чекає покарання – сестру-господиню, яка відповідає за речі та іграшки, просто звільнять, а директору зроблять догану.