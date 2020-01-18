Супрун объяснила, в чем опасность идеальных профилей в сети

Супрун рассказала про влияние соцсети на психику (коллаж РБК-Украина)

Супрун рассказала, как социальные сети влияют на психическое здоровье

Уляна Супрун рассказала о влиянии соцсетей на психику человека и почему "идеальные" аккаунты могут вызвать депрессию и проблемы со здоровьем. Бывшая руководительница Минздрава Украины объяснила, что в некоторых случаях грань между самопрезентацией в профилях и реальностью для человека может стираться и тогда несложно потерять себя.

Также у фолловеров, которые просматривают в сетях "идеально отшлифованные фото" знаменитостей или блоггеров, может возникнуть гнетущее чувство собственной "ущербности" - мол, у нас-то не такая стильная одежда, синяки под глазами, лишние килограммы и вообще скучная жизнь. Медик на странице в Facebook напоминает, что люди более склонны показывать моменты успеха и счастливой жизни, а не тернистый путь к самостановлению.

"Когда мы наблюдаем за чужим постоянным счастьем, начинаем задавать себе вопросы типа "А что со мной не так?" или "Почему другие могут, а у меня не получается?", - говорится в публикации.

Еще в 50-х годах прошлого века американский социолог и психолог Эрвинг Гоффман написал работу о стремлении человека в повседневной жизни "надевать маску", быть словно актер. Сейчас же социальные сети становятся благоприятной авансценой для полномасштабного разыгрывания спектаклей, пишет Супрун.

Просматривая свой "идеальный" профиль, человек сам начинает в него верить, и в том есть как отрицательные, так и положительные последствия.

Так, человек может на самом деле начать работать над собой, менять образ жизни, чтобы адаптировать его под образ в жизни социальной и чувствовать себя лучше.

Однако есть и другая сторона медали - может возникнуть и подмена реальностей, когда проблемы жизни "неидеального" будут вытесняться, но не осознаваться. В свою очередь, это может привести к личностному кризису или депрессии.

Супрун рекомендует в первую очередь разобраться, зачем вам вообще сравнивать себя с кем-то и что это вам дает. Важно отделять картинку, которую нам показывают и реальность, а не только ориентироваться на других и сравнивать себя с ними.

Попробуйте сменить фокус внимания с других на себя и честно определить, какие чувства возникают при просмотре "идеального аккаунта": зависть и злость на себя или восхищение и мотивация, мобилизует ли это силы для развития или, наоборот, вгоняет в уныние.

Проанализируйте свои чувства и определите, чего именно вам не хватает (путешествий, энергичности, внимания)?

Определите собственные ценности - что для вас является важным и ценным? Подумайте, каким образом можно добавить такие ценности в свою жизнь и каким может стать первый шаг в нужном направлении.

Посудите, что именно вы цените в себе, какие качества вам нравятся, чем вы гордитесь и что дает вам уверенность - очень важно сформировать собственную "самоценность".

"Обесценить все то, что имеем, и воспитать отрицательное восприятие или и ненависть к себе - очень просто. Зависимость от интернета и социальных сетей в значительной степени этому способствует. Несмотря на это увеличивает риски появления тревожности, депрессии, нарушения сна и зрения, а также может влиять на появление нереалистичных ожиданий и негативного восприятия своего тела", - пишет Супрун.

Также медик не рекомендует рисковать своим психическим и физическим здоровьем ради виртуального одобрения вашей жизни, и иногда даже полезно быть вне зоны досягаемости.