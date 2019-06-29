Плаванье может быть опасным: Супрун рассказала, как безопасно купаться

Уляна Супрун рассказала о правилах безопасности на воде (фото: pixabay.com)

Супрун дала полезные советы украинцам, которые отдыхают возле воды

Уляна Супрун рассказала украинцам о правилах безопасности на воде. Только за прошлые выходные на водоемах в Украине погибли 42 человека. Всего с начала этого года на водоемах утонули 583 человека, среди них - 63 детей. Об этом рассказала и. о. министра здравоохранения на своей странице в Facebook.

Чтобы отдых на пляже был безопасным следует выбирать для отдыха и плавания оборудованные пляжи. Кроме того, лучше всего купаться, пока на улице светло.

По словам Супрун, безопасная для плавания температура воды не ниже +17, воздуха - не ниже +20. Она советует плавать в водоеме не более 20 минут. При этом время плавания нужно увеличивать постепенно, начиная с 3-5 минут.

Обязательно нужно отдыхать от плаванья, поскольку у человека может возникнуть переутомление, судороги, перегревание на солнце или переохлаждение в воде.

Уляна Супрун рассказала о правилах безопасности на воде (фото: pixabay.com)

Супрун советует не нырять в незнакомых местах, не заплывать за буйки, не плавать в одиночестве, быть осторожным при нырянии.

Не стоит также купаться и выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра, не нужно приближаться к судам, лодкам и катерам. Ни в коем случае нельзя плавать в состоянии алкогольного опьянения.

После еды не надо сразу лезть в воду, а лучше подождать полтора-два часа, чтобы избежать неприятных ощущений. При этом не стоит плавать голодным и глотать воду.

Уляна Супрун рассказала о правилах безопасности на воде (фото:facebook.com/ulanasuprun)

Если вы отдыхаете вместе с детьми, то нужно обязательно позаботиться о их безопасности, и не оставлять их без присмотра. Детям нельзя позволять самостоятельно заходить в воду, даже если они умеют плавать.

После того, как вы поплавали не стоит долго "жариться" на солнце. Также во время отдыха на солнце, необходимо регулярно пить воду. В жару взрослый человек может в час с потом терять 1-1,5 л жидкости.

Напомним, что Супрун рассказала, как уберечься от укусов клещей.

Ранее сообщалось о том, что Супрун дала советы украинцам о том, что нужно делать, если укусила змея.