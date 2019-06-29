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Плавання може бути небезпечним: Супрун розповіла, як безпечно купатися

STYLERЖиття    29.06.2019 - 21:12
Плавання може бути небезпечним: Супрун розповіла, як безпечно купатися
Уляна Супрун розповіла про правила безпеки на воді (фото: pixabay.com)

Супрун дала корисні поради українцям, які відпочивають біля води

Уляна Супрун розповіла українцям про правила безпеки на воді. Тільки за минулі вихідні на водоймах в Україні загинули 42 людини. Всього з початку цього року на водоймах потонули 583 людини, серед них - 63 дітей. Про це розповіла в. о. міністра охорони здоров'я на своїй сторінці в Facebook.

Щоб відпочинок на пляжі був безпечним слід вибирати для відпочинку та плавання обладнані пляжі. Крім того, найкраще купатися, поки на вулиці світло.

За словами Супрун, безпечна для плавання температура води не нижче +17, повітря - не нижче +20. Вона радить плавати у водоймі не більше 20 хвилин. При цьому час плавання потрібно збільшувати поступово, починаючи з 3-5 хвилин.

Обов'язково потрібно відпочивати від плавання, оскільки у людини може виникнути перевтома, судоми, перегрівання на сонці або переохолодження у воді.

Плавання може бути небезпечним: Супрун розповіла, як безпечно купатися

Уляна Супрун розповіла про правила безпеки на воді (фото: pixabay.com)

Супрун радить не пірнати в незнайомих місцях, не запливати за буйки, не плавати наодинці, бути обережним при пірнанні.

Не варто також купатися і виходити в плавання на човнах при сильних поривах вітру, не потрібно наближатися до суден, човнів і катерів. Ні в якому разі не можна плавати у стані алкогольного сп'яніння.

Після їжі не треба відразу лізти у воду, а краще почекати півтора-дві години, щоб уникнути неприємних відчуттів. При цьому не варто плавати голодним і ковтати воду.

Плавання може бути небезпечним: Супрун розповіла, як безпечно купатисяПлавання може бути небезпечним: Супрун розповіла, як безпечно купатися

Уляна Супрун розповіла про правила безпеки на воді (фото:facebook.com/ulanasuprun)

Якщо ви відпочиваєте разом з дітьми, то потрібно обов'язково подбати про їхню безпеку, і не залишати їх без нагляду. Дітям не можна дозволяти самостійно заходити у воду, навіть якщо вони вміють плавати.

Після того, як ви поплавали не варто довго "смажитися" на сонці. Також під час відпочинку на сонці, необхідно регулярно пити воду. У спеку доросла людина може в годину потім втрачати 1-1,5 л рідини.

Нагадаємо, що Супрун розповіла, як вберегтися від укусів кліщів.

Раніше повідомлялося про те, що Супрун дала поради українцям про те, що потрібно робити, якщо вкусила змія.

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