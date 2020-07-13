Платят больше, чем в Польше: условия труда и заработки в Финляндии

В этом году Миграционная служба Финляндии выдала 8,7 тысячи разрешений (сертификатов) на сезонную работу. При этом больше всего таких разрешений выдали украинцам. Сейчас в разгаре сбор клубники, а лесные ягоды начнут собирать к концу июля.

Наталья Гоцман из Ивано-Франковской области рассказала, что документы оформила еще в феврале. У нее есть биометрический паспорт и нужно было только получить сертификат, который подтверждает цель поездки. Об этом сообщает "Газета Експрес".

Женщина вылетела в Финляндию из Польши во второй половине июня. Работодатель также оформил для нее разрешение на пересечение границы.

Без знания английского или финского языка самому тяжело найти подобную работу, поэтому многие украинцы обращаются к агентствам, которые набирают людей на сезонную работу. Но вообще можно обойтись без посредников.

Что же касается условий труда, то смена может быть от 10 до 16 рабочих часов в поле. За жилье необходимо заплатить за сутки 4-6 евро. Деньги работодатель высчитывает из зарплаты. За еду необходимо отдать от 50 до 80 евро в месяц.

Заработок зависит от результатов работы. За день кому-то удается собрать только 40 килограммов клубники, а кто-то может и 80. В среднем за 1 килограмм клубники платят 1 евро, а за килограмм малины – 2 евро.

В самый плохой сезон украинцы зарабатывают 700-800 евро. В общем на сезонные работы в Финляндию выезжают около 15 тысяч украинцев. Но в этом году только 9 тысяч человек. В Финляндии не очень большая потребность в сезонных работниках.

При этом, чтобы устроиться на стройку, необходимо получить рабочую визу, а это не просто. В Финляндию едут работать люди из стран, которые входят в ЕС – граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, а на сбор ягод – больше всего украинцы, белорусы и россияне.

Напомним, в Польше смягчили условия карантина, и ввели тестирование для заробитчан.

Ранее в Польше подожгли хостел с украинцами.