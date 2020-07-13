Платять більше, ніж у Польщі: умови праці та заробітки в Фінляндії

Цього року Міграційна служба Фінляндії видала 8,7 тисячі дозволів (сертифікатів) на сезонну роботу. При цьому найбільше таких дозволів видали українцям. Зараз у розпалі збір полуниці, а лісові ягоди почнуть збирати до кінця липня.

Наталія Гоцман з Івано-Франківської області розповіла, що документи оформила ще в лютому. У неї є біометричний паспорт і потрібно було тільки отримати сертифікат, який підтверджує мету поїздки. Про це повідомляє "Газета Експрес".

Жінка вилетіла у Фінляндію з Польщі в другій половині червня. Роботодавець також оформив для неї дозвіл на перетин кордону.

Без знання англійської або фінської мови самому важко знайти подібну роботу, тому багато українців звертаються до агентств, які набирають людей на сезонну роботу. Але взагалі можна обійтися без посередників.

Що ж стосується умов праці, то зміна може бути від 10 до 16 робочих годин у полі. За житло необхідно заплатити за добу 4-6 євро. Гроші роботодавець вираховує із зарплати. За їжу необхідно віддати від 50 до 80 євро на місяць.

Заробіток залежить від результатів роботи. За день комусь вдається зібрати лише 40 кілограмів полуниці, а хтось може і 80. В середньому за 1 кілограм полуниці платять 1 євро, а за кілограм малини – 2 євро.

У найгірший сезон українці заробляють 700-800 євро. Загалом на сезонні роботи у Фінляндії виїжджають близько 15 тисяч українців. Але в цьому році тільки 9 тисяч осіб. У Фінляндії не дуже велика потреба в сезонних працівниках.

При цьому, щоб влаштуватися на будівництво, необхідно отримати робочу візу, а це не просто. У Фінляндію їдуть працювати люди з країн, які входять в ЄС – громадяни Литви, Латвії, Естонії, Польщі, а на збір ягід – найбільше українці, білоруси та росіяни.

Нагадаємо, у Польщі пом'якшили умови карантину, і ввели тестування для заробітчан.

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