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"Платіть чи виходьте": у Львові маршрутник відмовився везти матір загиблого на війні Героя

У Львові маршрутник зганьбився (Скріншот nta.ua)
Автор: Людмила Жукова

У Львові маршрутник відмовився везти у транспорті матір загиблого на війні Героя. Водій заявив, що жінка має заплатити або вийти.

Про подробиці цинічної історії розповіла однокласниця загиблого воїна Уляна Людкевич, пише львівське видання NTA.

Деталі події у маршрутці

Водій приміської маршрутки №138 відмовив у безоплатному проїзді матері Героя, десантника 80 ОДШБ Ігоря Гадяка, який загинув 1 жовтня 2022 року.

Мати військового та однокласниця Ігоря поверталися додому з Личаківського цвинтаря. Саме там ховають загиблих захисників.

Водій вимагав гроші за проїзд із матері загиблого бійця (фото: nta.ua)

“Ми зайшли в транспорт і за хвилину водій сказав, що зайшли двоє людей, а заплатила одна людина. Я йому сказала, що жінка - мати загиблого військового, має посвідчення. Він аж ніяк не відреагував. А на наступній зупинці він знову: або платіть, або виходьте”, - розповіла Уляна Людкевич.

Незважаючи на те, що пасажирів обурила поведінка водія, він продовжував стояти на своєму. За матір воїна нарешті сплатила проїзд дівчина, яка стояла поряд.

За словами однокласниці бійця, найбільше вразила байдужість водія, який навіть не поцікавився посвідченням, мовляв, а звідки я маю знати, чия вона мама.

"Це була абсолютна байдужість", - зазначила вона.

Сама мати воїна коментувати подію не захотіла. Представники перевізників після скандалу у соцмережі нагадують, що для безкоштовного проїзду у громадському транспорті потрібно мати спеціальне чорне посвідчення для членів родини загиблого.

Ігор Гадяк загинув 1 жовтня 2022 року (nta.ua)

До речі, під Львовом водій викинув із маршрутки фанатку РФ.

Як ми раніше писали, у Києві зроблять безкоштовним проїзд автобусами.

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Львівмаршрутчик