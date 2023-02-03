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"Платите или выходите": во Львове маршрутчик отказался везти мать погибшего на войне Героя

Во Львове маршрутчик опозорился (Скриншот nta.ua)
Автор: Людмила Жукова

Во Львове маршрутчик отказался везти в транспорте мать погибшего на войне Героя. Водитель заявил, что женщина должна заплатить, либо выйти.

О подробностях циничной истории рассказала одноклассница погибшего воина Ульяна Людкевич, пишет львовское издание NTA.

Детали происшествия в маршрутке

Водитель пригородной маршрутки №138 отказал в бесплатном проезде матери Героя, десантника 80 ОДШБ Игоря Гадяка, погибшего 1 октября 2022 года.

Мать военного и одноклассница Игоря возвращались домой с Лычаковского кладбища. Именно там хоронят погибших защитников.

Водитель требовал деньги за проезд с матери погибшего бойца (фото: nta.ua)

“Мы зашли в транспорт и через минуту водитель сказал, что зашли два человека, а заплатил один. Я ему сказала, что женщина - мать погибшего военного, у нее есть удостоверение. Он никак не отреагировал. А на следующей остановке он снова: либо платите, либо выходите”, - рассказала Ульяна Людкевич.

Несмотря на то, что пассажиров возмутило поведение водителя, он продолжал стоять на своем. За мать воина наконец оплатила проезд рядом девушка.

По словам одноклассницы бойца, больше всего поразило безразличие водителя, который даже не поинтересовался удостоверением, мол, а откуда я должен знать, чья она мама.

"Это было абсолютное безразличие", - отметила она.

Сама мать воина комментировать произошедшее не захотела. Представители перевозчиков после скандала в соцсети напоминают, что для бесплатного проезда в общественном транспорте нужно иметь специальное черное удостоверение для членов семьи погибшего.

Игорь Гадяк погиб 1 октября 2022 года (nta.ua)

Кстати, под Львовом водитель выбросил из маршрутки фанатку РФ.

Как мы ранее писали, в Киеве сделают бесплатным проезд в автобусах.

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Львовмаршрутчик