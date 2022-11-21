"Москва була, є і буде": під Львовом водій викинув з маршрутки фанатку РФ (відео)
У мережі поширили відео з Львівщини, де водій маршрутки вигнав пасажирку, яка прославляла Росію.
Відповідні кадри розмістили у Facebook на сторінці групи "В Сокалі".
Що відомо про скандал
Водія місцевої маршрутки обурили висловлювання проросійської жінки. Спершу чоловік намагався втихомирити її словами. Коли це не подіяло, вигнав прихильницю "русского міра" з автобуса.
Проте жінка не вгамувалася навіть на вулиці і продовжувала стверджувати, що нібито м*скалі дали комусь "квартири" і підприємства побудували.
"Не буде вам України. До пи*ди ваша Україна. Москва була, є і буде", - заявила провокаторка.
Решта пасажирів підтримали вчинок водія. Дехто порадив любительці "русского міра" йти пішки до Москви.
Реакція соцмереж
Після публікації цього відео у Facebook користувачі соцмережі обурилися такій поведінці жінки. Пропонуємо найемоційніші коментарі під постом:
- Таких нелюдей виховує московська церква. Тому тут велике питання до громади, яка дає можливість процвітати сепаратизму. Ця ку*ва ще нічого не знає про русскій мір. Відправте її до нас у Бучу, тут їй швидко вставлять мізки.
- А подумайте, можливо оттака су*а може скидати локації електричних мереж того району, де і летіли російські ракети, які впали в Польщі! Чому водій не здав ту клячу поліцаям, щоб її телефон прощупали?
- Мабуть та персона або її батьки жили коло корита, якщо їй так добре було в союзі.Тільки вона не вчила історії, скільки біди той союз і Рассєя принесли українцям, скільки наших людей було закатовано і вивезено на Сибір. Шкода, що такі тупо*илі особи живуть між нами.
- Обурює те, що вона прожила 30 років в незалежній Україні і чекала на рус*ю! Так чому ж ти, гнида, не поїхала на Россею, щоб жити краще?
- Боже змилуйся. Це зовсім дурне десь втікло з дурдому, ходить і смердить русским міром.
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