"Москва була, є і буде": під Львовом водій викинув з маршрутки фанатку РФ (відео)

У мережі поширили відео з Львівщини, де водій маршрутки вигнав пасажирку, яка прославляла Росію.

Відповідні кадри розмістили у Facebook на сторінці групи "В Сокалі".

Що відомо про скандал

Водія місцевої маршрутки обурили висловлювання проросійської жінки. Спершу чоловік намагався втихомирити її словами. Коли це не подіяло, вигнав прихильницю "русского міра" з автобуса.

Проте жінка не вгамувалася навіть на вулиці і продовжувала стверджувати, що нібито м*скалі дали комусь "квартири" і підприємства побудували.

"Не буде вам України. До пи*ди ваша Україна. Москва була, є і буде", - заявила провокаторка.

Решта пасажирів підтримали вчинок водія. Дехто порадив любительці "русского міра" йти пішки до Москви.

Реакція соцмереж

Після публікації цього відео у Facebook користувачі соцмережі обурилися такій поведінці жінки. Пропонуємо найемоційніші коментарі під постом: