ru ua
Вт, 07 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пластический хирург раскрыл секрет молодости Ротару и назвал стоимость операций

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 19:01
Пластический хирург раскрыл секрет молодости Ротару и назвал стоимость операций Фото: София Ротару (facebook.com/sofiarotaru.official)
Автор: Роман Мирончук

София Ротару может дать фору женщинам, которые на 20 лет младше ее. Хотя 74-летняя певица не говорит о хирургическом вмешательстве, пластический хирург Максимильян Абозин озвучил стоимость операций артистки.

Об этом сообщает PopCornNews.

По словам эксперта, стоимость операций зависит от хирурга, но он назвал примерные цены. За подтяжку кожи лица певица заплатила от 2400 до 5400 долларов, за веки круговые - от 945 до 2700 долларов, за подтяжку верхней трети - от 1620 до 4050 долларов.

"Бывают индивиды, у которых стоимость еще больше, но я написал реальную стоимость у 90 процентов хирургов", - объяснил пластический хирург.

Отметим, что певица говорит, что хорошо выглядеть ей помогает правильный образ жизни.

Напомним, София Ротару засветила роскошный особняк под Киевом за миллион долларов. Загородный дом находится в живописной Конча-Заспе.

По некоторым данным, площадь дома составляет 120 метров квадратных, а участок расположен на 20 сотках. На территории есть теннисный корт, гостевой домик, беседка, мангал и большой сад, в котором растут деревья и цветы.

Мы также писали о том, что племянница Софии Ротару Sonya Kay рассказала о смерти своего отца. По словам украинской певицы, это было большое горе для нее и ее мамы.

Читайте РБК-Украина в Google News
София Ротау Шоу-бизнес
LITE
Смелое решение: стилист научила без проблем носить светлую обувь зимой
Смелое решение: стилист научила без проблем носить светлую обувь зимой