Пластический хирург раскрыл секрет молодости Ротару и назвал стоимость операций
София Ротару может дать фору женщинам, которые на 20 лет младше ее. Хотя 74-летняя певица не говорит о хирургическом вмешательстве, пластический хирург Максимильян Абозин озвучил стоимость операций артистки.
Об этом сообщает PopCornNews.
По словам эксперта, стоимость операций зависит от хирурга, но он назвал примерные цены. За подтяжку кожи лица певица заплатила от 2400 до 5400 долларов, за веки круговые - от 945 до 2700 долларов, за подтяжку верхней трети - от 1620 до 4050 долларов.
"Бывают индивиды, у которых стоимость еще больше, но я написал реальную стоимость у 90 процентов хирургов", - объяснил пластический хирург.
Отметим, что певица говорит, что хорошо выглядеть ей помогает правильный образ жизни.
Напомним, София Ротару засветила роскошный особняк под Киевом за миллион долларов. Загородный дом находится в живописной Конча-Заспе.
По некоторым данным, площадь дома составляет 120 метров квадратных, а участок расположен на 20 сотках. На территории есть теннисный корт, гостевой домик, беседка, мангал и большой сад, в котором растут деревья и цветы.
Мы также писали о том, что племянница Софии Ротару Sonya Kay рассказала о смерти своего отца. По словам украинской певицы, это было большое горе для нее и ее мамы.