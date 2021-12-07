Пластичний хірург розкрив секрет молодості Ротару і назвав вартість операцій

Софія Ротару може дати фору жінкам, які на 20 років молодші за неї. Хоча 74-річна співачка не говорить про хірургічне втручання, пластичний хірург Максимільян Абозін озвучив вартість операцій артистки.

За словами експерта, вартість операцій залежить від хірурга, але він назвав приблизні ціни. За підтяжку шкіри обличчя співачка заплатила від 2400 до 5400 доларів, за повіки кругові - від 945 до 2700 доларів, за підтяжку верхньої третини - від 1620 до 4050 доларів.

"Бувають індивіди, у яких вартість ще більше, але я написав реальну вартість у 90 відсотків хірургів", - пояснив пластичний хірург.

Зазначимо, що співачка каже, що добре виглядати їй допомагає правильний спосіб життя.