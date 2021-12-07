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Пластичний хірург розкрив секрет молодості Ротару і назвав вартість операцій

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Вівторок 07 грудня 2021 19:01
Пластичний хірург розкрив секрет молодості Ротару і назвав вартість операцій Фото: Софія Ротару (facebook.com/sofiarotaru.official)
Автор: Роман Мирончук

Софія Ротару може дати фору жінкам, які на 20 років молодші за неї. Хоча 74-річна співачка не говорить про хірургічне втручання, пластичний хірург Максимільян Абозін озвучив вартість операцій артистки.

Про це повідомляє PopCornNews.

За словами експерта, вартість операцій залежить від хірурга, але він назвав приблизні ціни. За підтяжку шкіри обличчя співачка заплатила від 2400 до 5400 доларів, за повіки кругові - від 945 до 2700 доларів, за підтяжку верхньої третини - від 1620 до 4050 доларів.

"Бувають індивіди, у яких вартість ще більше, але я написав реальну вартість у 90 відсотків хірургів", - пояснив пластичний хірург.

Зазначимо, що співачка каже, що добре виглядати їй допомагає правильний спосіб життя.

Нагадаємо, Софія Ротару засвітила розкішний особняк під Києвом за мільйон доларів. Заміський будинок знаходиться в мальовничій Конча-Заспі.

За деякими даними, площа будинку становить 120 метрів квадратних, а ділянка розташована на 20 сотках. На території є тенісний корт, гостьовий будиночок, альтанка, мангал і великий сад, в якому ростуть дерева і квіти.

Ми також писали про те, що племінниця Софії Ротару Sonya Kay розповіла про смерть свого батька. За словами української співачки, це було велике горе для неї та її мами.

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