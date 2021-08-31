Племянница Софии Ротару рассказала о горе в семье: "долго страдала и плакала"

Племянница Софии Ротару Sonya Kay рассказала о смерти своего отца. По словам украинской певицы, это было большое горе для нее и ее мамы.

"Я долго страдала, плакала и это состояние переросло в глубокую депрессию, на тот момент я не могла ни о чем думать вообще, тем более о продолжении карьеры", - заявила Sonya Kay.

Но на этом испытания в ее жизни не закончились. Мама певицы заболела коронавирусом. Это ее сильно шокировало. По словам врачей, состояние ее мамы было тяжелое, и они давали шансы 50 на 50.

"Когда я узнала об этом, я рыдала очень долго, но понимала, что я должна быть сильной для мамы и не показывать ей свои истинные эмоции", - отметила певица.

Sonya Kay (фото: пресс-служба певицы)

О болезни матери она узнала а в Херсоне. Певица праздновала день рождения мужа. После ужасной новости они решили поехать в Черновцы. По приезду они сразу же начали искать все необходимые лекарство и передавали ей в больницу.

Именно эти испытания дали понять певице, что она сильна не только физически, но и морально. При этом у нее была протяженная депрессия, но благодаря поддержке близких и поклонников она нашла силы выйти из нее и приступить к созданию музыки.

"Ты будто живая, но не живешь. Не было никакой мотивации что-то делать", - призналась артистка.

Сейчас певица усердно работает над мини-альбомом и уже вскоре покажет свой новый образ.