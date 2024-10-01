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"Планую захищати наше небо": шоумен Джеджула розсекретив, чим займатиметься

Андрій Джеджула (фото: instagram.com/djedjula)
Автор: Катерина Собкова

Актор і шоумен Андрій Джеджула, який раніше розповідав, коли планує оновити дані у ТЦК, зробив несподівану заяву про своє нове навчання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram знаменитості.

"Понеслася! Найближчі 2 тижні - тренування та підготовка! Планую захищати наше небо! Як думаєте, є шанс, що зіб'ю ворожий "шахед"?", - зазначив у своїй публікації Джеджула.

Таке рішення шоумен пояснив у короткому відео. Через те, що РФ планує збільшити виробництво ворожих дронів або, як їх ще називають "шахедів", у кілька разів телеведучий не хоче сидіти на місці. Тому він має намір пройти короткий курс, щоб навчитися збивати повітряні цілі.

Андрій Джеджула (фото: instagram.com/djedjula)

"Я вирішив, що ще, окрім волонтерської діяльності, благодійних аукціонів, я мрію ще в одному бути корисним нашому суспільству. Враховуючи, що пу..о заявило, що наступного року збільшить виробництво "Шахедів" у 10 разів, то я зрозумів, що нашій територіальній обороні буде необхідна допомога. Тому планую збивати "Шахеди", а перед цим повинен пройти курс молодого бійця", - зазначив Джеджула.

 

Чим Джеджула займається під час повномасштабної війни

Артист із перших днів повномасштабного вторгнення був готовий взяти зброю до рук. Так як з 2014 року воює його двоюрідний брат, Джеджула мав удома бронежилет та все інше, що необхідно.

Також він став волонтером, їздив у гарячі точки, куди відвозив необхідну для бійців допомогу.

Андрій Джеджула (фото: instagram.com/djedjula)

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Новини шоу-бізнесуАндрей Джеджула