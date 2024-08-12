Планшет у надійних руках. 5 найкращих чохлів для iPad у 2024 році

Незалежно від того, у вас новий iPad або більш стара модель, варто захистити його чохлом. Він не тільки додає додатковий рівень захисту та міцності вашого пристрою, але також може служити підставкою або навіть клавіатурою, додаючи функціональність вашому iPad.

Про те, який найкраще чохол вибрати для вашого iPad, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог про технології Engadget .

Чохол ProCase для iPad 10-го покоління

Якщо ви шукаєте гідну заміну фірмовій обкладинці Smart Cover від Apple, зверніть увагу на чохли для iPad від ProCases. ProCase пропонує безліч різних дизайнів, але їхній тонкий жорсткий захисний Smart Folio стане відмінним вибором для тих, кому просто потрібно трохи додаткового захисту для свого планшета.

Плюс до всього, він сумісний з усіма поточними моделями iPad, а також з деякими старими версіями. Тонкий шар жорсткого пластику охоплює ваш iPad, а передній клапан магнітно закривається поверх екрану, захищаючи його.

Для моделей iPad, що підтримують Apple Pencil другого покоління, в чохлі є виріз по краю, де стілус може знаходитися, коли ви ним не користуєтеся.

Вони можуть бути не такими надійними, як чохли Otterbox Symmetry, але аксесуари ProCase компенсують це своєю ціною: ви можете придбати їх за 13 доларів, а іноді вони продаються навіть дешевше.

Чохол ProCase для iPad 10-го покоління

Чохол OtterBox Symmetry 360 Elite Series

Otterbox є експертом у галузі захисту, що підтверджується їх чохлами для телефонів, але їхня серія Symmetry Series 360 також демонструє їхні дизайнерські здібності.

Чохли Symmetry схожі на фірмову обкладинку Smart Cover від Apple, але прозора, стійка до подряпин задня міцна панель і не додає багато ваги iPad. Крім того, захист країв суттєвий, тому вам не доведеться турбуватися про пошкодження від неминучих випадкових ударів вашого планшета.

Додатковий клапан, доданий Otterbox, утримує чохол для екрану iPad закритим та Apple Pencil другого покоління збоку від iPad Pro.

Чохли Symmetry Series 360 доступні для більшості моделей iPad, а також є нове відгалуження лінійки під назвою Symmetry Folio, яке включає спеціальний чохол для вашого Apple Pencil на передній обкладинці.

Чохол OtterBox Symmetry 360 Elite Series

Чохол серії OtterBox Defender

Компанія випускає ці міцні чохли для безлічі різних пристроїв, включаючи широкий спектр поколінь iPad та чохлів для iPad mini, а чохли Defender для iPad забезпечують один з найкращих захистів та функціональність, яку тільки можна побажати.

Крім проходження більше 24 випробувань на удар, стирання та падіння, чохли Defender мають вбудований захисний екран та закривають єдиний порт на всіх останніх моделях iPad для додаткової міцності.

Ви також можете від'єднати підставку Shield та використовувати її для підтримки iPad для кращого огляду. Він може бути дещо громіздким у порівнянні з іншими чохлами у цьому списку, але це справедливий обмін на додатковий захист.

Чохол серії OtterBox Defender

Чохол-клавіатура Apple Magic Keyboard для iPad

Важко знайти щось краще, ніж оригінальна клавіатура Magic Keyboard від Apple, якщо ви хочете перетворити свій планшет на прийнятну заміну ноутбука.

iPad магнітно прикріплюється до нього, перебуваючи над клавіатурою та трекпадом, дозволяючи регулювати кут нахилу від 90 до 130 градусів для досягнення оптимального положення для перегляду. Він напрочуд міцний, а сама клавіатура відмінно підходить для тривалого використання.

Він не має тієї ж стабільності, що і стандартний ноутбук, якщо ви використовуєте його на колінах, але ви також не відчуватимете, що ваш планшет впаде.

Скляний трекпад є ще однією відмінною ознакою - він досить широкий для жестів і, як правило, зручний у використанні, навіть якщо він помітно менший, ніж той, який ви отримаєте на повнорозмірному MacBook.

Хоча він пропонує одне з найкращих вражень від друку серед усіх доступних чохлів для iPad Pro та інших моделей, Magic Keyboard має дві основні недоліки: він не забезпечує великого захисту від падіння і коштує дорого.

Magic Keyboard коштує від 300 до 350 доларів залежно від розміру вашого iPad.

Чохол-клавіатура Apple Magic Keyboard для iPad

Чохол-клавіатура Logitech Combo Touch

Logitech відомий своїми надійними аксесуарами і клавіатурний чохол Combo Touch не є винятком.

Чохол надійно облягає ваш iPad і має вбудовану підставку, яка дозволяє регулювати кут огляду залежно від того, що ви робите: друкуєте, дивитеся відео, малюєте чи читаєте.

Підсвічування клавіатури досить просторе і включає багатосенсорний трекпад для більш точного керування на екрані. Також є місце для вашого Apple Pencil, тому він буде під рукою, коли вам потрібно помітити документ, перейти до додатків або накидати ідею в Apple Notes.

Logitech пропонує Combo Touch у різних розмірах, що підходять для останніх моделей iPad, iPad Air та iPad Pro.

Якщо вас не цікавить чохол, який одночасно є клавіатурою, ви можете подивитися на лінійку бездротових клавіатур Logitech, яка є досить широкою і включає такі варіанти, як портативна бездротова клавіатура Keys-To-Go.

Чохол-клавіатура Logitech Combo Touch