Планшет в надежных руках. 5 лучших чехлов для iPad в 2024 году

Независимо от того, у вас новый iPad или более старая модель, стоит защитить его чехлом. Он не только добавляет дополнительный уровень защиты и прочности вашему устройству, но также может служить подставкой или даже клавиатурой, добавляя функциональность вашему iPad.

О том, какой лучше всего чехол выбрать для вашего iPad, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget .

Чехол ProCase для iPad 10-го поколения

Если вы ищете достойную замену фирменной обложке Smart Cover от Apple, обратите внимание на чехлы для iPad от ProCases. ProCase предлагает множество различных дизайнов, но их тонкий жесткий защитный Smart Folio станет отличным выбором для тех, кому просто нужно немного дополнительной защиты для своего планшета.

Плюс ко всему, он совместим со всеми текущими моделями iPad, а также с некоторыми старыми версиями. Тонкий слой жесткого пластика охватывает ваш iPad, а передний клапан магнитно закрывается поверх экрана, защищая его.

Для моделей iPad, поддерживающих Apple Pencil второго поколения, в чехле есть вырез по краю, где стилус может находиться, когда вы им не пользуетесь.

Они могут быть не такими надежными, как чехлы Otterbox Symmetry, но аксессуары ProCase компенсируют это своей ценой: вы можете приобрести их всего за 13 долларов, а иногда они продаются даже дешевле.

Чехол ProCase для iPad 10-го поколения

Чехол OtterBox Symmetry 360 Elite Series

Otterbox является экспертом в области защиты, что подтверждается их чехлами для телефонов, но их серия Symmetry Series 360 также демонстрирует их дизайнерские способности.

Чехлы Symmetry похожи на фирменную обложку Smart Cover от Apple, но прозрачная, устойчивая к царапинам задняя панель прочная и не добавляет много веса iPad. Кроме того, защита краев существенная, поэтому вам не придется беспокоиться о повреждениях от неизбежных случайных ударов вашего планшета.

Дополнительный клапан, добавленный Otterbox, удерживает чехол для экрана iPad закрытым и Apple Pencil второго поколения сбоку от iPad Pro.

Чехлы Symmetry Series 360 доступны для большинства моделей iPad, а также есть новое ответвление линейки под названием Symmetry Folio, которое включает в себя специальный чехол для вашего Apple Pencil на передней обложке.

Чехол OtterBox Symmetry 360 Elite Series

Чехол серии OtterBox Defender

Компания выпускает эти прочные чехлы для множества различных устройств, включая широкий спектр поколений iPad и чехлов для iPad mini, а чехлы Defender для iPad обеспечивают одну из лучших защит и функциональность, которую только можно пожелать.

Помимо прохождения более 24 испытаний на удар, истирание и падение, чехлы Defender имеют встроенный защитный экран и закрывают единственный порт на всех последних моделях iPad для дополнительной прочности.

Вы также можете отсоединить подставку Shield и использовать ее для поддержки iPad для лучшего обзора. Он может быть несколько громоздким по сравнению с другими чехлами в этом списке, но это справедливый обмен на дополнительную защиту.

Чехол серии OtterBox Defender

Чехол-клавиатура Apple Magic Keyboard для iPad

Трудно найти что-то лучше, чем оригинальная клавиатура Magic Keyboard от Apple, если вы хотите превратить свой планшет в приемлемую замену ноутбука.

iPad магнитно прикрепляется к нему, находясь над клавиатурой и трекпадом, позволяя регулировать угол наклона от 90 до 130 градусов для достижения оптимального положения для просмотра. Он удивительно прочный, а сама клавиатура отлично подходит для длительного использования.

Он не обладает той же стабильностью, что и стандартный ноутбук, если вы используете его на коленях, но вы также не будете чувствовать, что ваш планшет упадет.

Стеклянный трекпад является еще одним отличительным признаком - он достаточно широкий для жестов и, как правило, удобен в использовании, даже если он заметно меньше, чем тот, который вы получите на полноразмерном MacBook.

Хотя он предлагает одно из лучших впечатлений от печати среди всех доступных чехлов для iPad Pro и других моделей, у Magic Keyboard есть два основных недостатка: он не обеспечивает большой защиты от падения и стоит дорого.

Magic Keyboard стоит от 300 до 350 долларов в зависимости от размера вашего iPad.

Чехол-клавиатура Apple Magic Keyboard для iPad

Чехол-клавиатура Logitech Combo Touch

Logitech известен своими надежными аксессуарами, и клавиатурный чехол Combo Touch не является исключением.

Чехол надежно облегает ваш iPad и имеет встроенную подставку, которая позволяет регулировать угол обзора в зависимости от того, что вы делаете: печатаете, смотрите видео, рисуете или читаете.

Подсветка клавиатуры довольно просторная и включает многосенсорный трекпад для более точного управления на экране. Также есть место для вашего Apple Pencil, поэтому он будет под рукой, когда вам нужно пометить документ, перейти по приложениям или набросать идею в Apple Notes.

Logitech предлагает Combo Touch в различных размерах, подходящих для последних моделей iPad, iPad Air и iPad Pro.

Если вас не интересует чехол, который одновременно является клавиатурой, вы можете посмотреть на линейку беспроводных клавиатур Logitech, которая довольно обширна и включает такие варианты, как портативная беспроводная клавиатура Keys-To-Go.

Чехол-клавиатура Logitech Combo Touch