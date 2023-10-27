Ось чому потрібно знімати чохол перед зарядкою смартфона: названо причини

Під час заряджання смартфона мало хто знімає чохол. Але як з’ясувалося, якщо цього не робити, то з часом з батареєю можуть початися серйозні проблеми.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт новин Mediarun Search .

Вплив коливань температури

Сучасні смартфони розраховані працювати у певному діапазоні температур, зазвичай від 0 до 35 градусів, іноді у певних ситуаціях це може становити близько 40 градусів Цельсія.

Перевищення цієї межі може погіршити роботу пристрою та скоротити час автономної роботи, що вплине на термін служби смартфона.

Коли ми заряджаємо телефон у чохлі, який є бар'єром для розсіювання тепла, ризик перегріву збільшується. Це пов'язано з тим, що під час заряджання внутрішні компоненти потребують належної вентиляції.

Чохли, зберігаючи тепло, що виділяється при зарядці, здатні істотно підняти внутрішню температуру пристрою, досягаючи або навіть перевищуючи позначку в 40 градусів Цельсія. Це може серйозно зашкодити вашому мобільному телефону.

Вплив на термін служби батареї

Акумулятор особливо чутливий до температури, коли йдеться про смартфони. Тривала дія високих температур може призвести до пошкодження акумулятора, внаслідок чого його зарядна ємність з часом зменшиться.

Крім того, такі температури підвищують ризик виникнення більш серйозних проблем, таких як здуття або навіть займання акумулятора.

Як продовжити життя батареї

Зняття чохла під час зарядки є запобіжним заходом, що допомагає запобігти перегріву. Ця дія дозволить ефективніше розсіювати тепло, що виділяється під час підживлення смартфона, зберігаючи пристрій у безпечному діапазоні температур. Це, у свою чергу, дозволяє зберегти працездатність акумулятора та продовжує термін служби телефону.