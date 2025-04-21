До 18 метеорів на годину: коли весняний зорепад Ліриди влаштує небесне шоу

Щовесни Земля проходить через слід уламків комети Тетчер, і це означає лише одне - повертаються Ліриди. Один із найдавніших зорепадів знову прикрасить нічне небо. У квітні 2025 року його буде добре видно навіть неозброєним оком, і в пікову ніч можна буде побачити до 18 метеорів на годину.

Що відомо про цей зорепад, коли та як його можна буде подивитися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Time and date.

Що таке зорепад Ліриди

Ліриди - це метеорний потік, який щороку з'являється у другій половині квітня. Його джерелом є комета C/1861 G1 Тетчер, яка залишає після себе слід із пилу та уламків. Коли ці частинки потрапляють в атмосферу Землі, вони згорають, залишаючи за собою яскраві спалахи - ті самі "падаючі зірки".

Ліриди відомі з понад 2600 років - перші згадки про них зустрічаються ще у китайських хроніках.

Коли дивитися на зорепад Ліриди

Перший весняний метеорний потік (зорепад) Ліриди триває майже два тижні. У 2025 році цей зорепад можна буде спостерігати з 14 по 30 квітня, але пік настане завтра, 22 квітня - о 16:00 за Києвом.

За словами науковців, у пік зорепаду можна буде побачити до 18 метеорів за годину. Точка, з якої, вони будуть виходити - це сузір'я Ліри, яку астрономи називають точкою радіанта метеорного потоку. Видовище буде створювати враження, що з сузір'я виходять зірки та падають на Землю.

Сузір'я Ліри і його найяскравішу зорю Вега можна буде побачити на небі вже з настанням темряви. Але науковці не радять починати спостереження за зорепадом вночі, оскільки Місяць знаходиться у спадній фазі і його освітленість буде всього 38%. 22 квітня він зійде о 3:52 за київським часом.

Як спостерігати зорепад