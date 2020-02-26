Возможная засуха из-за теплой зимы может стать вызовом для Украины, - Оржель

Фото: Алексей Оржель (РБК-Украина)

Теплая зима в Украине может спровоцировать засуху

Возможная засуха из-за недостатка воды в реках может стать серьезным вызовом для Украины. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе презентации онлайн-платформы Eco Platform, передает кореспондент РБК-Украина.

По его словам, такой теплой и бесснежной зимы в Украине давно не было.

"С точки зрения возможной засухи, мы проводили в рамках деятельности Водагентства совещание. Это серьезный вызов, которого в стране раньше не было. Такая зима была когда-то в девяностых годах. Мы обсуждаем вопрос, как увеличивать мелиорацию и увеличивать площади под орошение", - заявил Оржель.

По его словам, министерство пытается определить, как бороться с потенциальной проблемой.

Как писал Styler, агроклиматолог Татьяна Адаменко заявила, что климат в Украине сильно изменится из-за глобального потепления, которое наблюдается на всей планете. Зима в нашей стране выдалась без снега, осень была теплая. Все эти факторы очень повлияют на будущий урожай.

Отметим, согласно синоптикам Gismeteo, в первых числах марта в Украине установится солнечная малооблачная погода с показателями +11... +15 градусов. Ночью температура будет также плюсовой.