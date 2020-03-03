В Украине аномально обмелели реки и водохранилища

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В оккупированном Крыму сообщают о похожей ситуации

В Украине резко обмелели реки и водохранилища из-за аномальной осени и зимы 2019-2020 годов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственного агентства водных ресурсов.

Сообщается, что впервые за 120 лет Украина оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение в использовании воды. В частности, в случае маловодья условия водопользования могут быть изменены или ограничены, в том числе сбросы воды через плотины ГЭС.

Также сообщается, что в случае принятия таких мер, приоритет будет в обеспечении украинцев водой для питьевых и бытовых нужд.

"По информации Укргидрометцентра, сегодня на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность. Соответственно в этом году на украинских реках весеннее половодье будет отсутствовать. Кроме того, маловодье может привести к пересыханию малых водотоков", - говорится в сообщении.

Межведомственная комиссия по согласованию режимов работы днепровских и Днестровского водохранилища в контексте этих условий согласовала соответствующие режимы работы водохранилищ в марте 2020 года.

В оккупированном Крыму, в свою очередь, также заявляют, что к началу весны в основных водохранилищах накопилось около 100 млн кубометров воды. Эти объемы почти вдвое меньше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что возможная засуха из-за недостатка воды в реках может стать серьезным вызовом для Украины.