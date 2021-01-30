План повышения пенсий в Украине в 2021 году: все этапы и размеры надбавок

В Украине в 2021 году ожидается 6-этапное повышение пенсионных выплат. Первый из них уже произошел – минимальная пенсия повысилась с 2100 до 2400 гривен. В следующий раз правительство намерено провести индексацию, которая состоится 1 марта. Как и когда будут повышать пенсии украинцам – читайте ниже.

Среди важных изменений 2021 года в отношении пенсионных выплат – введение накопительной пенсии, а также 6-этапное повышение гарантированных выплат. Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики.

1 этап – повышение минимальной пенсии с 1 января 2021 года. Увеличение выплат произошло с 2 100 до 2 400 грн для пенсионеров в возрасте от 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет и более. Сохранилась ежемесячная доплата к пенсии до 500 грн тем, кому 80 лет и больше, а также минимальная пенсионная выплата 2 600 грн при наличии у них страхового стажа 20/25 лет и более.

2 этап – индексация, планируемая с 1 марта 2021. Выплаты планируют увеличить в среднем на 11%. Ее параметры определят в феврале. Индекс, на который будут повышать пенсию, рассчитывается от 50%-ного роста за предыдущий год заработной платы в стране и инфляции.

3 этап – перерасчет пенсий работающим пенсионерам в апреле. Автоматические расчеты будут проводиться по формуле в зависимости от стажа и зарплаты в период работы.

4 этап – повышение пенсии в июле. Увеличение выплат ждет пенсионеров в возрасте от 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет и более. Ожидаемое повышение – с 2 400 до 2 600 грн. Установят ежемесячную доплату к пенсии до 400 гривен для пенсионеров 75-80 лет, а также минимальную пенсионную выплату 2 500 грн при наличии у них страхового стажа 20/25 лет и более.

При достижении 80 лет – увеличение ежемесячной доплаты до 500 гривен и минимальной пенсионной выплаты до 2 600 гривен при наличии у них страхового стажа 20/25 лет и больше. Одиноким пенсионерам этого возраста – до 3 342 грн.

5 этап – повышение прожиточного минимума, которое планируется провести в июле. Его планируют увеличить с 1 769 грн до 1 854 гривен. Также планируется увеличение надбавок и повышений к пенсии, увеличение ежемесячного пособия на уход одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе до 742 гривен.

6 этап – в декабре планируется второе повышение прожиточного минимума. Правительство повысит выплаты с 1 854 до 1934 гривен. Также ожидается увеличение надбавок, что приведет к росту пенсий (надбавки за сверхурочный стаж, надбавок и повышений участникам и инвалидам войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги и тому подобное).

Ранее сообщалось, что в 2021 году пенсии украинцев станут больше.

Также мы писали о том, что недавно в Минсоцполитики дали прогноз по запуску накопительной пенсионной системы.