"Плакала долго": беременная звезда "Пацанок" пожаловалась на врачебную ошибку

Участница шоу "Від пацанки до панянки" и "Супермама" Влада Роговенко, которая беременна вторым ребенком, со слезами на глазах сообщила, что врачи ошиблись при определении пола ее будущего малыша.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши.

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В октябре 2023 года Роговенко рассказала поклонникам, что во второй раз станет мамой. Позже она устроила гендер-пати, на котором стало известно, что у нее с мужем будет дочь.

Однако по предчувствиям, признавалась тогда инфлюенсерка, носит она под сердцем мальчика.

Выяснилось, что интуиция ее не подвела. На днях Влада сообщила фанам, что врачи клиники, где она делала УЗИ, неправильно определила пол ребенка.

"Меня чуйка не подводит никогда. На 11 неделе мне узист из клиники Генещис сказал, что на 99,9% он уверен в поле ребенка! Я готова была спорить на все, что угодно. Я знала, что это мальчик", - поделилась участница украинских шоу.

Владе Роговенко неправильно определили пол второго ребенка (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko(

По словам звезды, через неделю после гендер-пати она решила сходить в другую клинику на УЗИ и убедиться, что это правда.

Владе Роговенко неправильно определили пол второго ребенка (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko)

После посещения третьего специалиста ей подтвердили, что у нее будет сын.

Блогерша несколько раз ходила на УЗИ (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko(

Роговенко призналась, что очень плакала, ведь сильно ждала девочку.

Владе Роговенко неправильно определили пол второго ребенка (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko(

"Но, видимо, у жизни на меня свои планы. Значит нужно решится на третьего ребенка. Я азартный человек. Многие напишут,е что самое главное, что малыш здоров, а пол ребенка не важен. И вы будете правы на 100% Я это и сама прекрасно понимаю, но настроилась я на девочку, хотя сначала я знала и чувствовала, что будет мальчик", - говорится в заметке знаменитости.

Также Влада добавила, что с именем для сыночка они с любимым уже определились.

У Влады Роговенко будет еще один мальчик (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko)

Напомним, в 2021 году блогерша вышла замуж за моряка и блогера Александра Космоса, отца своего 3-летнего сына Марка. Второго ребенка Роговенко решила рожать в США.