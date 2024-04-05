Козловський розчулив новими фото з крихітним сином Оскаром

Співак-захисник Віталій Козловський, який нещодавно розсекретив, що вперше став батьком , розповів про враження від партнерських пологів і показав нові фото з новонародженим сином Оскаром.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.

Артист розповів про партнерські пологи

Так, співак зізнався, що у нього були сумніви, чи бути присутнім поряд із дружиною у цей хвилюючий для його сім’ї момент.

Однак зараз він розуміє, що зробив правильне рішення.

"І усіх, хто стоїть перед таким вибором і сумнівається, хочу переконати - не сумнівайтесь! Я на власні очі бачив, як на світ з’являється мій синочок. Я першим взяв його на руки, перерізав пуповину. Ніколи не забуду цей звук і хвилювання через те, що відрізаю його від чогось живого…", - поділився емоціями Віталій.

Віталій Козловський з дружиною і сином (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

"Це величезна підтримка для дружини у такий емоційний і непростий момент, це те, що робить довіру ще більшою, а відносини та повагу одне до одного ще міцнішими. Це нове відчуття відповідальності: за своє дитя, за родину і за самого себе, бо віднині ти стаєш головною опорою для своїх", - додав він.

Також Козловський розповів, що після пологів вони з коханою Юлією поспали декілька годин. Ці перші відчуття після пробудження, каже він, ніколи не забуде.

"На мить здалося, що такого щастя не може бути, що мені наснилося. Я підбігаю до дитячого ліжечка, бачу малого і остаточно усвідомлюю - це не сон! Ми стали батьками!", - поділився виконавець.

Віталій Козловський з сином (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Нагадаємо, дату народження первістка артист не розкривав. Але він розповів, що тоді був вдома із коханою.

Вона відчула, що починає народжувати, й сказала йому про це. Сам Козловський тоді приймав снодійні, але швидко прийняв холодний душ та "прокинувся".