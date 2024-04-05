ua en ru
Пт, 05 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Козловський розчулив новими фото з крихітним сином Оскаром

П'ятниця 05 квітня 2024 18:18
UA EN RU
Козловський розчулив новими фото з крихітним сином Оскаром Віталій Козловський з дружиною і сином (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Автор: Іванна Пашкевич

Співак-захисник Віталій Козловський, який нещодавно розсекретив, що вперше став батьком, розповів про враження від партнерських пологів і показав нові фото з новонародженим сином Оскаром.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.

Артист розповів про партнерські пологи

Так, співак зізнався, що у нього були сумніви, чи бути присутнім поряд із дружиною у цей хвилюючий для його сім’ї момент.

Однак зараз він розуміє, що зробив правильне рішення.

"І усіх, хто стоїть перед таким вибором і сумнівається, хочу переконати - не сумнівайтесь! Я на власні очі бачив, як на світ з’являється мій синочок. Я першим взяв його на руки, перерізав пуповину. Ніколи не забуду цей звук і хвилювання через те, що відрізаю його від чогось живого…", - поділився емоціями Віталій.

Козловський розчулив новими фото з крихітним сином Оскаром

Козловський розчулив новими фото з крихітним сином Оскаром

Козловський розчулив новими фото з крихітним сином Оскаром

Козловський розчулив новими фото з крихітним сином Оскаром

Віталій Козловський з дружиною і сином (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

"Це величезна підтримка для дружини у такий емоційний і непростий момент, це те, що робить довіру ще більшою, а відносини та повагу одне до одного ще міцнішими. Це нове відчуття відповідальності: за своє дитя, за родину і за самого себе, бо віднині ти стаєш головною опорою для своїх", - додав він.

Також Козловський розповів, що після пологів вони з коханою Юлією поспали декілька годин. Ці перші відчуття після пробудження, каже він, ніколи не забуде.

"На мить здалося, що такого щастя не може бути, що мені наснилося. Я підбігаю до дитячого ліжечка, бачу малого і остаточно усвідомлюю - це не сон! Ми стали батьками!", - поділився виконавець.

Козловський розчулив новими фото з крихітним сином Оскаром

Козловський розчулив новими фото з крихітним сином Оскаром

Козловський розчулив новими фото з крихітним сином Оскаром

Козловський розчулив новими фото з крихітним сином Оскаром

Козловський розчулив новими фото з крихітним сином Оскаром

Віталій Козловський з сином (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Нагадаємо, дату народження первістка артист не розкривав. Але він розповів, що тоді був вдома із коханою.

Вона відчула, що починає народжувати, й сказала йому про це. Сам Козловський тоді приймав снодійні, але швидко прийняв холодний душ та "прокинувся".

Раніше Козловський вперше розкрив деталі таємного весілля.

Також ми писали, що нове інтерв'ю з Віталієм спантеличило мережу цією деталлю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віталій Козловський Зірки шоу-бізнесу Діти Народження дитини
NEWS
У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених через обстріл
У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених через обстріл