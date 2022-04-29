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"Плачу, она мне слезы лижет": история бабушки Марии со знаменитого фото с собачкой в платке

Коллаж РБК-Украина: бабушка кутала собаку в платок в Горенке
Автор: Светлана Мащенко

Мария Юхименко из села Горенка Бучанского района Киевской области рассказала свою историю. Фото, на котором женщина с дворовым песиком в зеленом платке, стало знаменитым - оно показывает человечность украинцев, и то, чем мы отличаемся от захватчиков, что не жалеют ни животных, ни стариков, ни младенцев.

Об этом говорится в ТСН.

Вот это фото, на котором бабушка пыталась закрыть уши собаке, чтобы та не слышала ужасные взрывы и меньше боялась.

Фото: Олег Переверзев

Песика зовут Боня, это девочка. Сейчас ее хозяйка планирует отремонтировать обстрелянный дом и посадить огород.

Мария показывает, как кутала своего песика, приговаривая: "Бах-бах будет, ушки вава будут".

Женщина говорит, что решила не эвакуироваться, хоть и предлагали. Вместе с Боней она пряталась в подвале.

"Мне она как ребенок. Мне ее так жаль. Я вам рассказать не могу, какая она умная... Как бахнет, она мне мордашку сюда (показывает). Как плачу, она мне слезы лижет", - говорит женщина.

Четырехлетняя Боня от стресса поседела.

Внук Марии Ефимовны Александр воюет за Украину на Донбассе, а его жена с дочкой Кирой уехала за границу.

Потолок в доме изрешечен, но женщина не унывает, говорит, можно залатать, смотрит вверх на просветы и говорит: "С Богом говорю".

Ранее мы писали про "Макаровского Хатико", который месяц ждал погибшую хозяйку возле дома.

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