"Плачу, вона мені сльози лиже": історія бабусі Марії зі знаменитого фото з песиком у хустці

Ось це фото, на якому бабуся намагалася закрити вуха собаці, щоб та не чула жахливі вибухи й менше боялася.

Фото: Олег Переверзєв

Песика звуть Боня, це дівчинка. Зараз її господарка планує відремонтувати обстріляну хату і посадити город.

Пані Марія показує, як кутала свого песика, приказуючи: "Бах-бах буде, вушка вава будуть".

Жінка каже, що вирішила не евакуюватися, хоч і пропонували. Разом з Бонею вона ховалася у підвалі.

"Мені вона як дитина. Мені її так шкода. Я вам розказати не можу, яка вона розумна... Як бахне, вона мені мордашку сюди (показує). Як плачу, вона мені сльози лиже", - каже жінка.

Чотирирічна Боня від стресу посивіла.

Онук Марії Юхимівни Олександр воює за Україну на Донбасі, а його дружина з донечкою Кірою виїхала за кордон.

Стеля в будинку зрешечена, але жінка не сумує, каже, можна залатати, дивиться вгору на просвіти і говорить: "З Богом балакаю".