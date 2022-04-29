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"Плачу, вона мені сльози лиже": історія бабусі Марії зі знаменитого фото з песиком у хустці

Колаж РБК-Україна: Бабуся кутала собаку в хустку в Горенці
Автор: Світлана Мащенко

Марія Юхименко з села Горенка Бучанського району Київської області розповіла свою історію. Фото, на якому жінка з дворовим песиком в зеленій хустці, стало знаменитим - воно показує людяність українців, і те, чим ми відрізняємося від загарбників, які не шкодують ні тварин, ні старих, ні немовлят.

Про це говориться в ТСН.

Ось це фото, на якому бабуся намагалася закрити вуха собаці, щоб та не чула жахливі вибухи й менше боялася.

Фото: Олег Переверзєв

Песика звуть Боня, це дівчинка. Зараз її господарка планує відремонтувати обстріляну хату і посадити город.

Пані Марія показує, як кутала свого песика, приказуючи: "Бах-бах буде, вушка вава будуть".

Жінка каже, що вирішила не евакуюватися, хоч і пропонували. Разом з Бонею вона ховалася у підвалі.

"Мені вона як дитина. Мені її так шкода. Я вам розказати не можу, яка вона розумна... Як бахне, вона мені мордашку сюди (показує). Як плачу, вона мені сльози лиже", - каже жінка.

Чотирирічна Боня від стресу посивіла.

Онук Марії Юхимівни Олександр воює за Україну на Донбасі, а його дружина з донечкою Кірою виїхала за кордон.

Стеля в будинку зрешечена, але жінка не сумує, каже, можна залатати, дивиться вгору на просвіти і говорить: "З Богом балакаю".

Раніше ми писали про "Макарівського Хатіко", який місяць чекав загиблу господарку біля будинку.

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