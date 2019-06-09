Уже не плачет и часто молится: как Зайцева живет в тюрьме (видео)

Алена Зайцева, осужденная за резонансное смертельное ДТП в Харькове на Сумской, которое забрало жизни шестерых человек, находится в Харьковском СИЗО в камере №400. Она отказывается есть тюремную пищу - кроме хлеба - и питается только теми продуктами, которые получает от родных. Об этом сообщает издание "Крапка".

Приговоренная к 10 годам ждет рассмотрение судом апелляции 14 августа. В тюрьме она с 18 октября 2018-го.

В ее камере в СИЗО согласно закону должны сидеть те, кто, попал в тюрьму впервые. По словам психолога, Зайцева нормально контактирует с сокамерницами, между ними не возникают конфликты.

У осужденных в камере двухярусные нары, есть телевизор, стол, электрочайник и умывальник. Также в помещении есть санузел, душ и биде. Для стирки есть цветные тазики. Общий душ для девушек расположен на этаже.

Фото: krapka.club

Сообщается, что Зайцева зачитывается классикой и женскими романами, а книги обычно ей приносят родители.

Сначала Зайцева постоянно плакала, как только попала в тюрьму. Также она почти ни с кем не разговаривала, хотя довольно часто приходила к психологу в СИЗО, чтобы выговориться.

Видео: facebook.com/udachinda

Кроме этого, Зайцева часто ходит в церковь на территории следственного изолятора.

Добавим, что Зайцева обращалась к тюремным медикам из-за неврологических заболеваний, но по словам психолога, ее состояние сейчас не вызывает обеспокоенности.

Видео: YouTube / Крапка

Как сообщалось ранее, в расследовании дела о смертельном ДТП в Харькове возобновили уголовное производство в отношении экспертов.

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