Пізанська вежа обдурила гравітацію та піднялася на 4 сантиметри

Знаменита Пізанська вежа змогла піднятися на 4 см. На це пішло дуже багато часу та зусилля групи інженерів-геотехніків.

Історія Пізанської вежі

Пізанська вежа була збудована майже 850 років тому. Через кілька років після початку будівництва почалися проблеми, оскільки фундамент було встановлено на нестійкій основі з глини та піску.

Інженери намагалися виправити ситуацію у процесі будівництва та робили верхні поверхи вищими з однієї зі сторін. Але це мало допомогло – вежа так і залишилася з нахилом майже 5 метрів.

Багато років інженери намагалися вигадати, як вирівняти Пізанську вежу хоч трохи й часом це призводило до посилення викривлення. Вежа пережила кілька землетрусів і навіть розхитувалася з боку на бік.

1990 року вона нахилилася на 5,5 градусів на південь. Вчені винесли свій вердикт і заявили, що врятувати її вже не вийде – гравітація переможе і вона впаде. Її закрили від відвідувачів, і група вчених під керівництвом інженера-будівельника Мікеле Яміолковскі взялася за порятунок.

Як рятували Пізанську вежу від падіння

Спершу вчені вирішили закачати під вежу цемент. Але потім від цієї ідеї вирішили відмовитись. І замість цементу вирішили поставити 900 тонн свинцевих вантажів. Коли й цей метод не дуже допоміг – з північного боку викопали землю з-під вежі. І вона почала повільно підніматися нагору. Цей спосіб спрацював і у 2001 році всі стабілізаційні роботи було завершено.

Виявилося, що вежа вирівнялася на 40 см, а кут нахилу становив 4 градуси. Але й ці показники були вдвічі більшими, ніж у 1350 році - після завершення будівництва вежі.

У 2013 році дослідники використали 3D-сканери для розробки кількох цифрових реконструкцій вежі. Це було потрібно для розробки варіантів порятунку башти, якщо знову потрібна буде стабілізація.

Як зазначив професор геотехніки в Пізанському університеті Нунціанте Скуельї, вежа зараз хитається слабко і фіксуються коливання в середньому близько половини міліметра на рік.

При цьому вчені вважають, що Пізанській вежі нічого не загрожує приблизно у найближчі 300 років. А може, й більше. Річ у тому, що грунт, який спочатку вежу нахилив, зараз захищає її від землетрусів, даючи їй триваліший і менш руйнівний період вібрації при розгойдуванні.

Лазерне сканування Пізанської вежі. ( CyArk/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0 )

Нові параметри Пізанської вежі

Група інженерів-геотехніків за підтримки організації Opera Primaziale Pisana, що створена для спостереження за будівельними роботами для збереження історичної пам'ятки, провела дослідження про стан 850-річної "пацієнтки".

Виявилося, що Пізанська вежа змогла подолати гравітацію та вирівнятись ще на 4 см. Щоправда, на цей подвиг пішов майже 21 рік – з моменту попередніх робіт зі стабілізації.

"Враховуючи, що це 850-річний пацієнт із нахилом близько 5 метрів і осіданням понад три метри, стан здоров'я Пізанської вежі є відмінним", - повідомив представник Opera Primaziale Pisana.