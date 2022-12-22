Пизанская башня обманула гравитацию и поднялась на 4 сантиметра

Знаменитая Пизанская башня смогла подняться на 4 см. На это ушло очень много времени и усилия группы инженеров-геотехников.

История Пизанской башни

Пизанская башня была построена почти 850 лет назад. Через несколько лет после начала строительства начались проблемы, так как фундамент был установлен на нестойкой основе из глины и песка.

Инженеры пытались исправить ситуацию в процессе строительства и делали верхние этажи более высокими с одной из сторон. Но это мало помогло - башня так и осталась с наклоном почти в 5 метров.

Многие годы инженеры пытались придумать, как выровнять Пизанскую башню хоть немного и порой это приводило к усилению искривления. Башня пережила несколько землетрясений и даже расшатывалась из стороны в сторону.

В 1990 году она наклонилась на 5,5 градусов на юг. Ученые вынесли свой вердикт и заявили, что спасти ее уже не получится - гравитация победит и она упадет. Ее закрыли от посетителей, и группа ученых под руководством инженера-строителя Микеле Ямиолковски взялась за спасение.

Как спасали Пизанскую башню от падения

Сначала ученые решили закачать под башню цемент. Но потом от этой идеи решили отказаться. И вместо цемента решили поставить 900 тонн свинцовых грузов. Когда и этот метод не сильно помог - с северной стороны выкопали землю из-под под башни. И она начала медленно подниматься вверх. Этот способ сработал и в 2001 году все стабилизационные работы были завершены.

Оказалось, что башня выровнялась на 40 см, а угол наклона составил 4 градуса. Но и эти показатели были в два раза больше, чем в 1350 году - после завершения строительства башни.

В 2013 году исследователи использовали 3D-сканеры для разработки нескольких цифровых реконструкций башни. Это было нужно для разработки вариантов спасения башни, если снова нужна будет стабилизация.

Как отметил профессор геотехники в Пизанском университете Нунцианте Скуэльи, башня сейчас качается слабо и фиксируются колебания в среднем около половины миллиметра в год.

При этом ученые считают, что Пизанской башне ничего не угрожает приблизительно в ближайшие 300 лет. А может и больше. Дело в том, что почва, которая изначально башню наклонило, сейчас защищает ее от землетрясений, давая ей более длительный и менее разрушительный период вибрации при раскачивании.

Лазерное сканирование Пизанской башни. ( CyArk/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0 )

Новые параметры Пизанской башни

Группа инженеров-геотехников при поддержке организации Opera Primaziale Pisana, которая была создана для наблюдения за строительными работами для сохранения исторической памятки, провела исследование о состоянии 850-летней "пациентки".

Оказалось, что Пизанская башня смогла побороть гравитацию и выровняться еще на 4 см. Правда, на этот подвиг ушел почти 21 год - с момента предыдущих работ по стабилизации.

"Учитывая, что это 850-летний пациент с наклоном около 5 метров и оседанием более трех метров, состояние здоровья Пизанской башни отличной", - сообщил представитель Opera Primaziale Pisana.