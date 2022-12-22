Пизанская башня обманула гравитацию и поднялась на 4 сантиметра
Знаменитая Пизанская башня смогла подняться на 4 см. На это ушло очень много времени и усилия группы инженеров-геотехников.
Детали рассказали в статье на Science Alert.
История Пизанской башни
Пизанская башня была построена почти 850 лет назад. Через несколько лет после начала строительства начались проблемы, так как фундамент был установлен на нестойкой основе из глины и песка.
Инженеры пытались исправить ситуацию в процессе строительства и делали верхние этажи более высокими с одной из сторон. Но это мало помогло - башня так и осталась с наклоном почти в 5 метров.
Многие годы инженеры пытались придумать, как выровнять Пизанскую башню хоть немного и порой это приводило к усилению искривления. Башня пережила несколько землетрясений и даже расшатывалась из стороны в сторону.
В 1990 году она наклонилась на 5,5 градусов на юг. Ученые вынесли свой вердикт и заявили, что спасти ее уже не получится - гравитация победит и она упадет. Ее закрыли от посетителей, и группа ученых под руководством инженера-строителя Микеле Ямиолковски взялась за спасение.
Как спасали Пизанскую башню от падения
Сначала ученые решили закачать под башню цемент. Но потом от этой идеи решили отказаться. И вместо цемента решили поставить 900 тонн свинцовых грузов. Когда и этот метод не сильно помог - с северной стороны выкопали землю из-под под башни. И она начала медленно подниматься вверх. Этот способ сработал и в 2001 году все стабилизационные работы были завершены.
Оказалось, что башня выровнялась на 40 см, а угол наклона составил 4 градуса. Но и эти показатели были в два раза больше, чем в 1350 году - после завершения строительства башни.
В 2013 году исследователи использовали 3D-сканеры для разработки нескольких цифровых реконструкций башни. Это было нужно для разработки вариантов спасения башни, если снова нужна будет стабилизация.
Как отметил профессор геотехники в Пизанском университете Нунцианте Скуэльи, башня сейчас качается слабо и фиксируются колебания в среднем около половины миллиметра в год.
При этом ученые считают, что Пизанской башне ничего не угрожает приблизительно в ближайшие 300 лет. А может и больше. Дело в том, что почва, которая изначально башню наклонило, сейчас защищает ее от землетрясений, давая ей более длительный и менее разрушительный период вибрации при раскачивании.
Лазерное сканирование Пизанской башни. (CyArk/Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0)
Новые параметры Пизанской башни
Группа инженеров-геотехников при поддержке организации Opera Primaziale Pisana, которая была создана для наблюдения за строительными работами для сохранения исторической памятки, провела исследование о состоянии 850-летней "пациентки".
Оказалось, что Пизанская башня смогла побороть гравитацию и выровняться еще на 4 см. Правда, на этот подвиг ушел почти 21 год - с момента предыдущих работ по стабилизации.
"Учитывая, что это 850-летний пациент с наклоном около 5 метров и оседанием более трех метров, состояние здоровья Пизанской башни отличной", - сообщил представитель Opera Primaziale Pisana.
Кстати, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили в самом большом озере Норвегии корабль, который мог принадлежать викингам.
А еще мы рассказывали о том, что ученые изобрели тонкую пленку, которая любую поверхность превращает в солнечную батарею.