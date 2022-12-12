Вчені створили тонку плівку, яка перетворює будь-яку поверхню на сонячну батарею

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту створили унікальне тонке покриття, яке може перетворити будь-яку поверхню на сонячну батарею. Це плівка тонша за людське волосся, в 100 разів легша за будь-які звичайні сонячні батареї й може генерувати в 18 разів більше енергії.

Що відомо про цей винахід, розповіли у статті на Wiley Online Library.

Сонячна батарея у вигляді плівки може використовуватися для заряджання натільних пристроїв або для швидкого встановлення в місцях надзвичайних ситуацій. Це відкриття дозволить швидко генерувати необхідну кількість енергії в важкодоступних місцях.

Звичайні сонячні батареї роблять із кремнію і цей матеріал дуже крихкий, тому їх упаковують у скло та важкий товстий алюмінієвий каркас. Відповідно це обмежує можливості їх використання.

Щоб спростити завдання, вчені-інженери створили фотоелементи, які можна встановити будь-якій поверхні.

Для створення такої тонкої структури були використані наноматеріали у вигляді електронного чорнила для друку. Вони покривають структуру сонячної батареї за допомогою пристрою покриття щілинної матриці. Це дозволяє наносити електронні матеріали на підготовлену змінну підкладку завтовшки всього 3 мк (0,003 мм).

Скріншот

Для нанесення використовують трафаретний друк - за типом такий, за допомогою якого наносять малюнки на футболки з трафаретним друком. Електрод друкується на структурі та створює фотоелемент.

Після завершення друку готовий фотоелемент товщиною всього 15 мк може бути відокремлений від підкладки. А потім його можна нанести на будь-який матеріал.

Після дослідів із новим матеріалом, вчені повідомили, що готова фотоелектронна тканина може генерувати 730 Вт енергії на кг – коли стоїть окремо. Якщо розгорнути тканину на міцній тканині Dyneema, то близько 370 Вт на кілограм. А це приблизно в 18 разів більше за потужність звичайної сонячної батареї.

Готові плівки можна прикріпити в вітрила човна для мотора до наметів, які розгортають у місцях стихійних лих. Ще можна закріпити на крила дронів, щоб збільшити дальність їх польотів.