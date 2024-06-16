Пивоваров заплакав просто на сцені, коли почув слова маленької дівчинки з Маріуполя (відео)

Пивоваров заплакав на концерті - що сталося

Так, на відео можна побачити, що співак запросив на сцену маленьку дівчинку у неймовірному жовто-блакитному костюмі з крильцями. Під час розмови з Пивоваровим дитина раптово засумувала.

І коли артист спитав, що сталося, вона розповіла, що її рідне місто - Маріуполь. І там загинула її подружка, за якою вона дуже сумує.

"Тому що я втратила свою подружку на ім'я Катя. Це моя улюблена подруга. На неї впала бомба і вона померла", - пояснила дитина.

Пивоваров зустрів на концерті дівчинку з Маріуполя (скріншот)

Слова дівчинки викликали у Пивоварова сльози. Спочатку він намагався стримуватися, але потім обійняв дитину й не приховував, що йому дуже сумно.

"Це дуже складно усвідомити. І я буду намагатися говорити з тобою зрозумілою мовою. Ти пам'ятаєш її, і я щиро вірю, що ваша дружба, вона залишиться в тобі, залишиться в твоєму серці. І ти пронесеш її, і будеш пам'ятати її такою, якою пам'ятала вона тебе", - сказав Пивоваров.

"Війна, на жаль, забирає сьогодні в нас майже все. Але вона не може забрати в нас найголовніше - нашу віру і нашу любов. Це неможливо забрати. Навіть якщо ми будемо в неволі, ми ніколи не перестанемо любити", - додав він.

Згодом у мережі з'явилося відео з іншого ракурсу. Фани Пивоварова зняли його розмову з дитиною, після якої він виконав для неї пісню.

Дитина на концерті Пивоварова (скріншот)

І під трек "Ти знаєш, що ти людина" дівчинка почала посміхатися.