Пивоваров заплакал прямо на сцене, когда услышал слова маленькой девочки из Мариуполя (видео)

Пивоваров заплакал на концерте - что произошло

Так, на видео можно увидеть, что певец пригласил на сцену маленькую девочку в невероятном желто-голубом костюме с крылышками. Во время разговора с Пивоваровым ребенок внезапно загрустил.

И когда артист спросил, что произошло, малышка рассказала, что ее родной город - Мариуполь. И там погибла ее подружка, по которой она очень скучает.

"Потому что я потеряла свою подружку по имени Катя. Это моя любимая подруга. На нее упала бомба и она умерла", - объяснил ребенок.

Пивоваров встретил на концерте девочку из Мариуполя (скриншот)

Слова девочки вызывали у Пивоварова слезы. Сначала он пытался сдерживаться, но потом обнял ребенка и не скрывал, что ему очень грустно.

"Это очень сложно осознать. И я буду пытаться говорить с тобой на понятном языке. Ты помнишь его, и я искренне верю, что ваша дружба, она останется в тебе, останется в твоем сердце. И ты пронесешь ее, и будешь ее такой, какой помнила она тебя", - сказал Пивоваров.

"Война, к сожалению, забирает сегодня у нас почти все. Но она не может отнять у нас самое главное - нашу веру и нашу любовь. Это невозможно забрать. Даже если мы будем в неволе, мы никогда не перестанем любить", - добавил он.

Впоследствии в сети появилось видео с другого ракурса. Фаны Пивоварова сняли его разговор с ребенком, после которого он исполнил для него песню.

Ребенок на концерте Пивоварова (скриншот)

И под трек "Ти знаєш, що ти людина" девочка начала улыбаться.