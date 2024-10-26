Пивоваров підірвав мережу кардинальною зміною образу: артиста не впізнати
Український співак Артем Пивоваров здивував своїх шанувальників і буквально підірвав соцмережі новим, зухвалим образом. Артист, якого звикли бачити у звичному стилі, з’явився перед камерою в амплуа справжнього рокера.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.
Так, Пивоваров завітав до відомого візажиста Єгора Андрюшина зі своєю новою піснею "Сьогодні", виконаною у дуеті з ONUKA.
Своєю чергою Єгор запропонував зірці змінити свій образ і перевтілитися у рокера.
У результаті на відео Артем спочатку позує без макіяжу у питаманному собі образі та окулярах. А вже за мить позує з розкуйовдженим волоссям і підкорює яскравим макіяжем.
"Придумали для вас нові образи на Хелловін. Чекаємо на ваші косплеї", - написав Пивоваров.
Реакція юзерів
Користувачі мережі у захваті від такого перевтілення артиста. Дехто з фанів просить його бути у такому образі на своїх концертах.
Скріншот
- Cтрашно красиво
- Підпал
- Це вау
- А можна не зупинятись і продовжувати в цьому ж напрямку?
- Неймовірно гарний макіяж
- Це щось дуже круте
- Вимагаємо такий образ на концертах
Зазначимо, що у зухвалого рокера Артем Пивоваров перевтілився задля зйомок драйвового кліпу на пісню "Сьогодні". Це перший трек, що увійшов в його новий проєкт "ВІРШІНШІ", в рамках якого він буде популяризувати українські вірші.
За основу композиції було взято однойменний вірш представника Розстріляного відродження Михайля Семенка.
Раніше ми розповідали, що Артем Пивоваров і KOLA створили нову версію пісні "Ніч яка місячна".
Також відома блогерка вперше зізналася, що між нею та співаком.