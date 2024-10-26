Пивоваров підірвав мережу кардинальною зміною образу: артиста не впізнати

Український співак Артем Пивоваров здивував своїх шанувальників і буквально підірвав соцмережі новим, зухвалим образом. Артист, якого звикли бачити у звичному стилі, з’явився перед камерою в амплуа справжнього рокера.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.

Так, Пивоваров завітав до відомого візажиста Єгора Андрюшина зі своєю новою піснею "Сьогодні", виконаною у дуеті з ONUKA.

Своєю чергою Єгор запропонував зірці змінити свій образ і перевтілитися у рокера.

У результаті на відео Артем спочатку позує без макіяжу у питаманному собі образі та окулярах. А вже за мить позує з розкуйовдженим волоссям і підкорює яскравим макіяжем.

"Придумали для вас нові образи на Хелловін. Чекаємо на ваші косплеї", - написав Пивоваров.

Реакція юзерів

Користувачі мережі у захваті від такого перевтілення артиста. Дехто з фанів просить його бути у такому образі на своїх концертах.

Скріншот

Cтрашно красиво

Підпал

Це вау

А можна не зупинятись і продовжувати в цьому ж напрямку?

Неймовірно гарний макіяж

Це щось дуже круте

Вимагаємо такий образ на концертах

Зазначимо, що у зухвалого рокера Артем Пивоваров перевтілився задля зйомок драйвового кліпу на пісню "Сьогодні". Це перший трек, що увійшов в його новий проєкт "ВІРШІНШІ", в рамках якого він буде популяризувати українські вірші.

За основу композиції було взято однойменний вірш представника Розстріляного відродження Михайля Семенка.