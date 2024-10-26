Пивоваров взорвал сеть кардинальным изменением образа: артиста не узнать

Украинский певец Артем Пивоваров удивил своих поклонников и буквально взорвал соцсети новым, дерзким образом. Артист, которого привыкли видеть в привычном стиле, появился перед камерой в амплуа настоящего рокера.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Так, Пивоваров посетил известного визажиста Егора Андрюшина со своей новой песней "Сегодня", исполненной в дуэте с ONUKA.

В свою очередь Егор предложил звезде изменить свой образ и перевоплотиться в рокера.

В результате на видео Артем сначала позирует без макияжа в придуманном себе образе и очках. А уже через мгновение позирует с растрепанными волосами и покоряет ярким макияжем.

"Придумали для вас новые образы на Хэллоуин. Ждем ваши косплеи", - написал Пивоваров.

Реакция юзеров

Пользователи сети в восторге от такого перевоплощения артиста. Некоторые фаны просят его быть в таком образе на своих концертах.

Скриншот

Cтрашно красиво

Підпал

Це вау

А можна не зупинятись і продовжувати в цьому ж напрямку?

Неймовірно гарний макіяж

Це щось дуже круте

Вимагаємо такий образ на концертах

Отметим, что в дерзкого рокера Артем Пивоваров превратился для съемок драйвового клипа в песню "Сьогодені". Это первый трек, вошедший в его новый проект "ВІРШІНІШІ", в рамках которого он будет популяризировать украинские стихи.

За основу композиции было взято одноименное стихотворение представителя Расстрелянного возрождения Михаила Семенко.