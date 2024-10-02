Нова версія пісні "Ніч яка місячна": Артем Пивоваров і KOLA створили справжній шедевр

Артем Пивоваров та KOLA (Анастасія Прудіус) у рамках проекту "Твої вірші, мої ноти" об'єдналися, аби подарувати нам сучасне звучання вічної класики - інтерпретації вірша Михайла Старицького "Виклик", рядки якого знає чи не кожен українець. Нова версія пісні "Ніч яка місячна" сповнена щирості, показує глибину почуттів та передає стан душі закоханої людини.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про новий трек поп-зірок, який пробирає до мурашок.

Чому Пивоваров і KOLA заспівали саме цю пісню

За словами Артема, представляти своє бачення класики для нього - завжди велика відповідальність.

"Цьому віршу Михайла Старицького вже понад століття, його знають різні покоління. У проєкті ТВМН я прагну популяризувати та розвивати нашу культуру, тож ми спробували розглянути цю поезію через призму сучасності", - говорить він.

Пивоваров переконаний, що KOLA "гармонійно доповнила цю музичну розповідь, додала композиції емоційності та ніжності", і він сподівається, що ця романтична історія відгукнеться в серцях людей.

Кадр з кліпу "Ніч яка місячна"

У свою чергу Настя зізнається, що саме цей вірш Старицького “завжди був особливим" для неї.

"Ще з дитинства я пам'ятаю, як кожен рядок відгукувався мені чимось близьким і рідним. Тому, коли Артем запропонував створити музичну інтерпретацію цього класичного твору, я з радістю погодилася", - каже співачка.

Артистка, яка 19 жовтня дасть великий концерт у київському Палаці спорту, наголошує, що вони з Артемом “не просто використали вірш, а додали власне бачення, створили нову мелодію, яка підкреслює глибину і настрій”.

Кадр з кліпу "Ніч яка місячна"

У чому суть відео "Ніч яка місячна"

У кліпі показано, як створювалися ті чи інші твори в різні періоди: колись записувалися від руки пером, пізніше - за допомогою друкарських машинок, зараз - створюються та зберігаються в різних форматах.

Та незалежно від часів та способів ці витвори завжди передаються від покоління до покоління, що також символічно зображено у відео.

Пивоваров виступає в ролі оповідача. Він та KOLA живуть у різних часових межах: вона - в теперішньому, він - подорожує різними часовими проміжками.

Люди в чорному - відлуння минулого, джерела творчості, що живе поза часом.

Книга в цій історії є уособленням будь-якої праці, що зрештою стає нашим надбанням.

“Пращури залишили нам багато скарбів, які важливо не загубити, а іноді й віднайти, як це робить героїня", - йдеться у описі відео на YouTube.

Факти про оригінальну версію пісні "Ніч яка місячна"

Пісню "Ніч яка місячна, зоряна, ясная" часто вважають народною. Хоча, як ми вже знаємо, слова до неї написані Старицьким. Вона була написана у 19 столітті, в період, коли українська культура переживала відродження і національне піднесення.

Музику створив видатний український композитор Микола Лисенко. Проте пісня стала всесвітньо відомою з іншою мелодією, авторами якої є кобзар Андрій Волощенко та Василь Овчинніков.

Цю композицію виконували багато відомих українських співаків, таких як Дмитро Гнатюк, Ніна Матвієнко, Олександр Пономарьов та інші.

Пісня "Ніч яка місячна, зоряна, ясная" асоціюється з романтикою та красою української природи, що робить її особливою й близькою для багатьох слухачів.

У 1974 році пісня набула великої популярності після виходу фільму видатного українського режисера і актора Леоніда Бикова "В бій ідуть тільки "старики".