Крутить роман з Пивоваровим? Відома блогерка вперше зізналася, що між нею та співаком

Блогерка Ірина Пістрюга, яка нерідко з'являлася на відео з Артемом Пивоваровим, вперше розповіла, що насправді їх пов'язує. Парі вже декілька років приписують роман.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про знайомство та стосунки з Пивоваровим Пістрюга розповіла на подкасті Аліни Шаманської "Розлючена", який вже вийшов на її YouTube-каналі.

"Він гарна людина, він дуже класна людина, у нас дуже багато схожого, дуже багато. Ми настільки енергетично схожі, ми весь час можемо знайти про що поговорити, десь я щось йому можу розповісти, десь він зі свого масштабу розповісти", - зізналася Пістрюга.

І кожного разу, коли блогерка бачиться з Пивоваровим, вона відчуває легкість та забуває про час. Коли ж Шаманська прямо поставила питання, чи закохана Ірина в співака, вона не стала відповідати.

"Ну, я дуже люблю його творчість", - сказала блогерка.

Пивоваров та Пістрюга (скріншот)

Також вона розповіла, як саме познайомилася з Артемом. Пістрюга дуже хотіла вініловий програвач і розповідала про це в Stories, паралельно вона запостила контент з музикою Пивоварова. Потім це побачив сам артист, його команда запропонувала Ірині колаборацію.

Це було ще в часи початку пандемії коронавірусу. Спочатку вона думала знімати контент зі співаком віддалено, але потім блогерка вирушила з Івано-Франківська до Києва. Вона та Пивоваров почали записувати спільні відео.

"Це не пояснити словами, він дуже глибока людина. Він неймовірний... Звісно, коли ти з людиною ось так сядеш, переговориш, ну це, звісно, не те сприйняття артиста. І це було вау", - розповіла Пістрюга.

Блогерка спілкується з Пивоваровим з 2021 року. Вона запевняє, що не цілувалася зі співаком. У співака нібито є дівчина, яку він приховує, а тому блогерці часто приписують роль "розлучниці", хоча вона постійно говорить, що ніяких романтичних стосунків між ними немає.

А коли Шаманська спитала, чи погодилася б Пістрюга зустрічатися з Пивоваровим, якби у нього не було дівчини, та дала чесну відповідь.

"В мене тато рідний - музикант. І моя мама (казала): "Ні, музиканти". Є різні стереотипи про музикантів і вона така завжди якось... От і в мене теж таке є", - почала Ірина.

"Ну не знаю, як би я відреагувала. Все одно ось ця така своєрідна публічність і це все. Не хотілось би", - резюмувала вона.