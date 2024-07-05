Пивоваров емоційно відповів на неоднозначні слова Соловій (відео)

Що сказала Соловій

Так, нещодавно зірка висловилася про Пивоварова, коли розповідала, які асоціацію у неї виникають, коли вона чує ім'я того чи іншого артиста. Як виявилося, Артем одразу нагажує їй про загадкову співачку Klavdia Petrivna.

Також у Христини спитали, чи хотіла б вона записати з артистом фіт. Але вона зазначила, що працювала з Пивоваровим, хоча й не хотіла це робити.

"Я вже записала з ним фіт, але це було не зовсім моїм бажанням. Тому що це було вимогою продюсерів мультфільму "Мавка". А до Артема є багато питань", - заявила Соловій.

Реакція Пивоварова

Неоднозначні слова Христини та заяви інших блогерів й медіа, змусили співака записати нове відео. У ньому він висловився про все, що його обурює.

"Він змушує записувати з собою дуети, він змушує людей співати. Він змушує людей танцювати", - почав Пивоваров та показав заголовки у ЗМІ, які з'явилися після заяв Соловій.

При цьому артист зазначив, що не намагається віджартуватися. Він поцікавився, чому мало хто пише про інше, зокрема, про допомогу армії, концерти та збори.

Також Артем пригадав, як його звинувачували у тому, що він нібито "злий", а тому під час своїх виступів обливає фанів водою. Співак пояснив, що на концертах буває дуже спекотно, а тому він намагається допомогти глядачам.

В самому кінці відео, коли Пивоваров звернувся і до Соловій, і до ЗМІ, він показав нецензурний жест.

У коментарях фани підтримали співака. Також на відео відреагувала Оля Полякова.

"Боже! Дорогий мій! Не витрачай час на ф*гню! Цього всього немає! Ти талант, твоя праця феєрична, допомога дієва, всі це знають, а собаки ідуть! Люблю", - написала вона.