"Біда": у переможниці "СуперМами" згорів будинок (фото)

Блогерка та переможниця шоу "СуперМама" Тетяна Квітко не на жарт перелякала фанів. Спочатку стало відомо про ймовірну пожежу в її будинку під Києвом, а потім з'явилися чутки про загибель жінки.

Що відомо про інцидент та як це все прокоментувала сама Квітко, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

З чого усе почалося

Так, 4 липня ДСНС Київської області повідомила, що у Бучанському районі сталася пожежа. При цьому йшлося про те, що в будинку, який охопив вогонь, загинула жінка та постраждав її чоловік.

"По прибуттю рятувальників встановлено, що горить приватний будинок. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили постраждалого чоловіка 1990 року народження та тіло жінки без ознак життя", - йшлося у повідомленні.

А на фото, які розмістили ДСНС, можна було побачити будинок, де сталася та пожежа.

Будинок, який вигорів внаслідок пожежі (фото: t.me/dsns_kyiv_region)

Користувачі мережі помітили, що кадри з місця інциденту їм дещо нагадали. Річ у тому, що на фото було зображено будинок, який дуже схожий на той, в якому зі своєю родиною живе Квітко.

Будинок блогерки (скріншот)

І на тлі цього почали виникати чутки про ймовірну загибель жінки. Тривожні думки юзерів було підсилено ще й тим, що сама Квітко не виходила у соцмережі та не пояснювала, що сталося.

Чим усе закінчилося

Вже згодом в коментарях під дописами, у яких Telegram-канали розповсюджували неправдиву інформацію про смерть Квітко, з'явилося більше інформації.

"Сина там не було. Тетяна та її чоловік живі, лиш чоловік отримав опіки", - йшлося у коментарях.

Коментар щодо Квітко (скріншот)

І вже скоро сама Тетяна вийшла в Stories. Вона не стала розкривати деталей інциденту. Втім, блогерка дала зрозуміти, що усі дописи про її "загибель" фейкові.

"У нас біда. Але я жива", - написала Квітко.

Квітко вийшла на зв'язок після пожежі (скріншот)

Чим відома Тетяна Квітко

Блогерка брала участь у шоу "СуперМама" та здобула перемогу. Тетяна позиціонувала себе як мама "за чистоту та порядок". Квітко любить організацію простору, що допомогло їй стати блогеркою.

Вона активно веде соцмережі та розповідає про лайфхаки для господинь. Квітко ділиться порадами й показує, як підтримувати чистоту вдома та красиво зберігати речі.