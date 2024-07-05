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Пивоваров эмоционально ответил на неоднозначные слова Соловий (видео)

Пивоваров и Соловий (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Певец Артем Пивоваров записал эмоциональное видео. Артист, в частности, обратил внимание на неоднозначные слова Христины Соловий, которая на днях о нем высказалась. Также исполнитель хитов "Міраж" и "Дежавю" обратился к хейтерам, которые говорят о нем только плохое.

С чего все началось и как Пивоваров ответил на слова Соловий, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что сказала Соловий

Так, недавно звезда высказалась о Пивоварове, когда рассказывала, какие ассоциации у нее возникают, когда она слышит имя того или иного артиста. Как оказалось, Артем сразу напоминает ей о загадочной певице Klavdia Petrivna.

Также у Христины спросили, хотела бы она записать с артистом фит. Но она отметила, что работала с Пивоваровым, хотя и не хотела этого делать.

"Я уже записала с ним фит, но это было не совсем моим желанием. Потому что это было требованием продюсеров мультфильма "Мавка". А Артему есть много вопросов", - заявила Соловий.

 

Реакция Пивоварова

Неоднозначные слова Христины, а также заявления других блогеров и медиа заставили певца записать новое видео. В нем он высказался обо всем, что его возмущает.

"Он заставляет записывать с собой дуэты, он заставляет людей петь. Он заставляет людей танцевать", - начал Пивоваров и показал заголовки в СМИ, появившиеся после заявлений Соловий.

При этом артист отметил, что не пытается отшутиться. Он поинтересовался, почему мало кто пишет о другом, в частности, о помощи армии, концертах и собраниях.

Также Артем вспомнил, как его обвиняли в том, что он якобы "злой", поэтому во время своих выступлений обливает фанов водой. Певец объяснил, что на концертах бывает очень жарко, поэтому он пытается помочь зрителям.

В самом конце видео, когда Пивоваров обратился и к Соловий и к СМИ, он показал нецензурный жест.

 

В комментариях фаны поддержали певца. Также на видео отреагировала Оля Полякова.

"Боже! Дорогой мой! Не трать время на ф*гня! Этого всего нет! Ты талант, твой труд феерический, помощь действенная, все это знают, а собаки идут! Люблю", - написала она.

Кстати, недавно мы рассказывали, что у победительницы "СуперМамы" сгорел дом.

Кроме того, ранее стало известно, что звезда "плюсов" Валентина Хамайко вышла замуж.

При создании материала были использованы источники: интервью Христины Соловий для "Наше радио", пост из Instagram Пивоварова.

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Артем ПивоваровХристина СоловийсканалЗвезды шоу-бизнеса