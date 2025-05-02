Пиво з людської сечі? У Швеції розробили новий еко-метод, який просто шокує

У Швеції новий сорт пива будуть варити з сечі, яку зібрали на фестивалі Порталоос. Кліматологи зібрали близько 20 00 літрів людської сечі у спеціальних туалетних кабінках, щоб зварити новий екологічно чистий сорт пива.

Що відомо про цей сорт пива і як використовують сечу під час варіння, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Star.

Світ постійно шукає нові шляхи до сталого розвитку та екологічно чистих технологій. Іноді ці пошуки приводять до дуже несподіваних рішень, які можуть викликати здивування, а подекуди й огиду. Саме так сталося у Швеції, де вчені та пивовари об'єднали зусилля у проєкті, що передбачає використання... людської сечі для виробництва пива.

Розповідаємо про деталі цього унікального експерименту: як зібрали 20 000 літрів сечі на фестивалі, як її перетворюють на добриво, і чому це може бути майбутнім екологічного пивоваріння.

Під час святкування Вальпургієвого Дня у місті Уппсала у Швеції, було зібрано 20 000 літрів людської сечі. Для цього санітарна компанія Sanitation360 встановила спеціальні туалети типу Порталоо на всій території проведення фестивалю. Особливість цих туалетів - спеціальна сітка, яка дозволяє збирати тільки рідкі відходи ("туалет номер один"), а все інше - відокремлювати.

Уся зібрана сеча поїде на спеціальне виробництво, де її будуть обробляти, потім висушать до порошкоподібної форми. Згодом з нього зроблять добриво, яке буде легко транспортувати та використовувати.

За новим екологічним способом стоять професор Бйорн Віннерос зі Шведського університету сільськогосподарських наук та Нікола Парфітт з санітарної компанії, які разом працюють над цим проєктом.

Головна мета вчених - розробити сталий метод перетворення людських фекалій на високоякісне добриво. За словами експериментаторів, людська сеча значно скорочує використання штучних добрив, які шкодять довкіллю і впливають на якість врожаю.

Наприклад, ячмінь та хміль під впливом штучних добрив втрачають свій природний смак та аромат. А людська сеча містить азот, фосфор і калій - усе необхідне для росту ячменю.

Саме тому вчені вирішили робити з нього висушене добриво, яке використовують для удобрення полів, ще вирощують солодовий ячмінь. Цей ячмінь потім використовують на пивоварнях, зокрема на пивоварні Готланда - для виробництва пива.

Тому не лякайтеся, бо сеча не потрапляє безпосередньо у ваш келих. Вона використовується як екологічно чисте добриво для вирощування ячменю, який потім стає основою для нового пива.

До речі, це не перший випадок у світі пивоваріння. Раніше інша компанія у Бельгії випустила пиво "Urina" від Brasserie du Borinage, при виробленні якого також використовували сечу.

І хоча проєкт у Швеції не унікальний, він значущий в контексті масштабного екологічного виробництва добрива з фестивальних відходів.

А ще він показує, як інноваційні підходи можуть зробити виробництво пива більш екологічним, перетворюючи те, що зазвичай вважається відходами, на цінний ресурс.