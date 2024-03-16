Пивний потоп і не тільки. Ці історичні факти вражають уяву навіть сьогодні

В історії людства закладено безліч загадок та таємниць, які продовжують привертати увагу дослідників та пересічних людей. Окремі відкриття та події минулого не лише викликають подив, а й порушують питання про потенціал та здібності людського розуму.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про історичні факти, від яких просто зносить дах.

Дуель на повітряних кулях

У XIX столітті у Франції повітряні кулі, відомі як монгольф'єри, користувалися величезною популярністю серед знаті та використовувалися для аеростатичних прогулянок. Однак іноді їх застосування набувало незвичайних і часом екстравагантних форм.

У 1808 році двоє аристократів, мосьє де Гранпре і мосьє де Піке, вступили в конфлікт через мадемуазель Тіревіт, відомої танцівниці Паризької опери. Де Гранпре виявив, що де Піке має роман із цією дамою, і викликав його на дуель.

Поєдинок проходив у кошиках монгольф'єрів на висоті 600 метрів, де пани стріляли один в одного з мушкетів. На жаль, в результаті дуелі аеростат де Піке був пробитий, і він упав на землю з жахливою швидкістю, розбившись об дах будинку. Трагічний результат коштував життя як де Піке, а й його другого пілота.

Дуель на повітряних кулях (фото: The Re-engineered You)

Німецький підводний човен затонув через спуск води в унітазі

Підводний човен типу VIIC з номером U-1206 був потужною зброєю, оснащеною 14 торпедами, гарматою на 220 пострілів, знаряддям ППО та запасом ходу 15 700 кілометрів. Однак, незважаючи на значні характеристики, він мала фатальний недолік: несправні унітазні клапани, пов'язані з баластною системою судна. Ця інженерна помилка призвела до трагічних наслідків.

14 квітня 1945 року U-1206 наближалася до порту Пітерхед у Шотландії під командуванням капітан-лейтенанта Карла Адольфа Шлітта. Субмарина планувала атакувати британський конвой, проте, коли капітанові захотілося відвідати туалет, все пішло не за планом.

Спробувавши скинути воду, Шлітт зіткнувся з невдачею через несправні клапани, і ситуація тільки посилилася, коли матрос, який замінив ремонтника, випадково відкрив клапан, викликавши затоплення акумуляторного відсіку.

Нездатний до керування, підводний човен сплив на поверхню, а його екіпаж був змушений залишити корабель через хлор, що викидається. В результаті британський міноносець виявив затоплений підводний човен і захопив 46 членів екіпажу в полон, а субмарина пішла на дно.

Підводний човен U-1206 (Owlcation)

Жінки починали війни частіше, ніж чоловіки

В Інтернеті часто зустрічаються твердження про те, що жінки в цілому схильніші до миролюбності, ніж чоловіки, і що якби вони правили державами, численні війни, які роздирали планету протягом усієї людської історії, вдалося б уникнути.

Проте такий оптимістичний погляд на ситуацію має інше відображення в дослідженнях. Вчені з Національного бюро економічних досліджень США та Кембриджського університету з'ясували, що держави, керовані королевами, частіше вступали в агресивні війни, ніж ті, якими правили чоловіки-монархи.

Ця тенденція була помічена в європейській історії з XV до XX століття, де жінки-монархи починали на 27 відсотків більше конфліктів, ніж чоловіки.

На думку істориків, це пов'язано з гендерними нормами того часу: королеви, уклавши вдалі шлюби з іншими монархами, отримували більше вигод і мали великі економічні ресурси для забезпечення армії.

Крім того, коли жінка вирушала на війну, вона залишала цивільне правління на свого чоловіка, тоді як чоловіки-монархи рідко довіряли своїм дружинам важливі справи через забобони того часу. Це призводило до того, що монархи були змушені керувати армією та народом одночасно, що знижувало ефективність їхнього правління.

Очолювані королевами держави розв'язували війни частіше (фото: Daily Mail)

У XIX столітті цілий квартал в Англії затопило пивом

У 1814 році в Лондоні на броварні "Хорс Шу", що належить "Мо і компанія", стався незвичайний інцидент: величезна бочка пива об'ємом 610 кубічних метрів раптово тріснула, викликавши ланцюгову реакцію, внаслідок чого вибухнули й сусідні цистерни. В результаті на вулиці столиці Великобританії вилилося 1500 кубометрів портера.

Пивна хвиля зруйнувала два сусідні будинки, змивши їх, і пробила стіну найближчого паба.

Інцидент стався у бідному кварталі, де цілі родини проживали у підвалах нетрів, і будинки миттєво затопило випивкою. В результаті вісім людей загинули, а одна померла від алкогольного отруєння, вживши занадто багато рідини. Серед загиблих були дівчинка чотирьох років та два хлопчики трьох років.

Відразу після інциденту на місце події прийшов натовп людей, які зробили гыдно. Вони зібралися, щоб допомогти постраждалим сім'ям і шукали тих, хто вижив, застряг у затоплених підвалах.

Пивоварня продовжувала працювати до 1921 року, після чого на її місці було збудовано театр "Домініон". У місцевому пабі "Холборн Уіппет" досі згадують пивну повінь двохсотрічної давності, щороку в день події варять спеціальний ель та згадують пам'ять загиблих.

Пивний потоп в Англії 1814 року (фото: Quora)